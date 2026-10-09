Roma città aperta (all’Nba Europe). Ma il derby di cartone è tutto da inventare

Due squadre della capitale, nate acquistando le licenze da altri club, tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 46 anni. «Allora era un altro mondo», dice Gilardi, che nel 1980 era in campo. Sullo sfondo la corsa al futuro torneo e una rivalità ancora da costruire. Caja: «La gente non sa ancora per chi fare il tifo»

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Acqua Fabia Roma-Eldorado Lazio 94-96. Era il 27 gennaio del 1980 e fu l’ultimo derby fra due squadre romane nella Serie A di basket. Domenica, 46 anni e mezzo dopo, ce ne sarà finalmente un altro: Maxima Roma-Bc Roma SPQR. Per molti, anche per qualche appassionato di pallacanestro che ha perso le ultime puntate, saranno sigle ancora misteriose. Le romane di allora finirono tutte e due retrocesse nell’anno in cui il Banco Roma veniva promosso per poi conquistare tre e quattro anni dopo lo scudet