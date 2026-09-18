Gasperini rivede la sua Waterloo: quegli 89 giorni all’Inter che lo hanno forgiato

La parentesi più breve e tormentata della sua carriera ha lasciato in eredità il tecnico che oggi sta facando grande i giallorossi: nessuna svolta tattica dal 2011 a oggi, ma una crescente capacità di imporre idee, uomini e gerarchie. Da Bergamo alla sfida con i nerazzurri, la lezione di Milano non è mai stata cancellata
Gli 89 giorni di Gian Piero Gasperini da allenatore dell’Inter non hanno certo il potenziale narrativo dei 44 giorni da tecnico del Leeds di Brian Clough, mirabilmente raccolto da David Peace nel suo The damned United, eppure, per certi versi, hanno formato quello che oggi è con ogni probabilità il miglior allenatore italiano più di quanto possa aver fatto il ciclo glorioso alla guida dell’Atalanta. Sono passati 15 anni da quell’esperienza disastrosa, segnata da una raffica di incomprensioni con