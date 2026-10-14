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Mou va dal «dentista» Gasperini: Roma-Real Madrid non è una passarella

GIORGIO BURREDDU
14 ottobre 2026 • 07:00
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Fu Guardiola a dire che giocare contro le squadre di Gasperini è come andare dal dentista (FOTO ANSA)
Fu Guardiola a dire che giocare contro le squadre di Gasperini è come andare dal dentista (FOTO ANSA)
Fu Guardiola a dire che giocare contro le squadre di Gasperini è come andare dal dentista (FOTO ANSA)

Quasi 64mila persone sono attese all’Olimpico per una partita che può segnare il percorso europeo dei giallorossi e misurare la loro crescita. Gli spagnoli nelle ultime settimane non hanno brillato. Ma il ritorno dello Special One nella Capitale rischia di oscurare tutto il resto

Certe notti Roma puoi sentirla vibrare. Ed è l’attesa collettiva a renderla così. Dicono: «Vincere? Ma no, l’importante è fare bella figura». E però lo sanno tutti che la sfida contro il Real Madrid è ben più di una football fashion night. Niente passerelle, solo grandi sogni. Mercoledì 14 ottobre quasi 64mila persone riempiranno l’Olimpico. Dentro ci sono tutti i capisaldi giallorossi: Roma capoccia, lacrime & preghiere, il core e persino il grande ex, proprio lui, José Mourinho. Non un imperat

GIORGIO BURREDDU
GIORGIO BURREDDU
GIORGIO BURREDDU

Giornalista e autore. Cresciuto a Bergamo, diventato adulto a Roma, laureato al Dams di Bologna. Ha scritto una decina di libri, l’ultimo per Rizzoli.