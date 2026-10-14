Mou va dal «dentista» Gasperini: Roma-Real Madrid non è una passarella

Quasi 64mila persone sono attese all’Olimpico per una partita che può segnare il percorso europeo dei giallorossi e misurare la loro crescita. Gli spagnoli nelle ultime settimane non hanno brillato. Ma il ritorno dello Special One nella Capitale rischia di oscurare tutto il resto

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Certe notti Roma puoi sentirla vibrare. Ed è l’attesa collettiva a renderla così. Dicono: «Vincere? Ma no, l’importante è fare bella figura». E però lo sanno tutti che la sfida contro il Real Madrid è ben più di una football fashion night. Niente passerelle, solo grandi sogni. Mercoledì 14 ottobre quasi 64mila persone riempiranno l’Olimpico. Dentro ci sono tutti i capisaldi giallorossi: Roma capoccia, lacrime & preghiere, il core e persino il grande ex, proprio lui, José Mourinho. Non un imperat