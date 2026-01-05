Tutte le pressioni su Salah: per diventare il re d’Egitto ora serve vincere la Coppa d’Africa

L’attaccante gode di grande stima e popolarità in patria, ma gli manca un trofeo con la Nazionale di cui è capitano. A 33 anni, la competizione in Marocco potrebbe essere l’ultima grande occasione per essere il numero 1 di sempre tra i Faraoni. Ma anche per non lasciarsi sfuggire, dopo le frizioni con il Liverpool, lo status di stella della Premier League. Per questo non vuole accettare qualsiasi proposta pur di lasciare l’Inghilterra

Rabat - In occasione delle elezioni presidenziali egiziane del 2018, Mohamed Salah - pur senza essersi mai candidato - ottenne alcune centinaia di voti. Un dato che da solo basta a raccontare la popolarità e la stima di cui l’attaccante del Liverpool gode in patria e tra gli egiziani all’estero. Per molti, Salah rappresenta l’idea stessa di successo: un uomo che, con le sue imprese e le sue vittorie, ha reso grande il paese, talvolta anche più di quanto non abbiano fatto coloro che lo governano.