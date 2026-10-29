San Siro si fa nuovo, ma gli altri stadi? Per Euro 2032 la strada è ancora lunga

true false

Milan e Inter hanno ufficialmente presentato i rendering del nuovo stadio di Milano. Avrà più di 70mila posti a sedere e dovrebbe essere pronto per il 2032, anno degli Europei. Per ospitarli l’Italia dovrà mettere a disposizione cinque impianti, che a oggi non sono pronti. C’è tempo, ma anche tanto lavoro da fare

La partita di San Siro si è sbloccata. Dopo anni di polemiche, giovedì 29 ottobre il progetto per il nuovo stadio è stato presentato al Castello Sforzesco di Milano. Nonostante non siano mancate altre contestazioni, con un gruppo di tifosi nerazzurri che anche ieri ha inscenato una nuova protesta, Milan e Inter hanno svelato i rendering dell'impianto, opera degli studi d'architettura Foster + Partners e Manica. Il nome sarà Generali Stadium, legato al Gruppo assicurativo. A forma di catino, sarà