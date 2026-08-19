Sara Fahr: «Basta sentirsi “Invincibili”. Per brillare ancora serve divertirsi»

Le campionesse olimpiche e mondiali tornano in campo dopo aver rimediato la prima sconfitta in due anni. La centrale azzurra: «Quanta pressione dopo Olimpiadi e Mondiali, ma non devo dimostrare niente». Sul ruolo di leader tra le giovani: «Sono sempre stata una delle più piccole, ora devo restituire ciò che ho imparato». E ringrazia Velasco, che con i suoi libri e le sue parole l’ha aiutata a ritrovare sé stessa

true false

Delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, Sarah Fahr è una delle senatrici. A dispetto dei suoi 24 anni e nonostante abbia iniziato tardi con la pallavolo, a 12 anni, per colpa – con il senno del poi, per merito – di un allenatore di ginnastica artistica che non la convocava perché era diventata troppo alta. Genitori tedeschi, papà Florian lavora nel mondo delle barche a vela, decide di creare la sua azienda a Piombino dove si trasferisce con mamma Julia, ex giocatrice di pallama