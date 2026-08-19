Europei femminili di volley

Sara Fahr: «Basta sentirsi “Invincibili”. Per brillare ancora serve divertirsi»

FOTO FIPAV
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Lia Capizzi
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19 agosto 2026 • 07:00Aggiornato, 19 agosto 2026 • 07:24

Le campionesse olimpiche e mondiali tornano in campo dopo aver rimediato la prima sconfitta in due anni. La centrale azzurra: «Quanta pressione dopo Olimpiadi e Mondiali, ma non devo dimostrare niente». Sul ruolo di leader tra le giovani: «Sono sempre stata una delle più piccole, ora devo restituire ciò che ho imparato». E ringrazia Velasco, che con i suoi libri e le sue parole l’ha aiutata a ritrovare sé stessa

Delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica, Sarah Fahr è una delle senatrici. A dispetto dei suoi 24 anni e nonostante abbia iniziato tardi con la pallavolo, a 12 anni, per colpa – con il senno del poi, per merito – di un allenatore di ginnastica artistica che non la convocava perché era diventata troppo alta. Genitori tedeschi, papà Florian lavora nel mondo delle barche a vela, decide di creare la sua azienda a Piombino dove si trasferisce con mamma Julia, ex giocatrice di pallama

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping