Intervista al collaudatore

Savadori, il segreto dietro Aprilia: «Ma sogno un anno da pilota in MotoGP»

Lia Capizzi
18 ottobre 2026 • 07:00
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Dopo il poker storico in Indonesia, il suo nome era quello più pronunciato nei ringraziamenti post gara. «Cerco sempre di guardare avanti. La rivoluzione del Motomondiale l’anno prossimo? Siamo curiosi»

Nell’avvincente finale di stagione della MotoGP, con gli ultimi cinque Gran Premi da disputare, sono tre i piloti in lotta per il titolo mondiale, Jorge Martin (355), Marc Marquez (353), Marco Bezzecchi (309). C’è il sogno dell’Aprilia che non ha mai vinto la classifica costruttori nella classe regina, ha un vantaggio di 12 punti, dopo aver ottenuto il più importante risultato nei 17 anni di vita della divisione sportiva dell’azienda. Un poker storico nell’ultimo GP in Indonesia, sull’asfalto di

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping