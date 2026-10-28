La storia di un laboratorio diventato esperienza di inclusione

Dare un ordine all'imprevedibilità del mondo: la partita a scacchi dei bambini autistici

Diana Ligorio
28 ottobre 2026 • 19:18
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Credits: Scuola popolare di scacchi di Roma
Credits: Scuola popolare di scacchi di Roma
Credits: Scuola popolare di scacchi di Roma

In quelle 64 caselle le regole sono importanti e gli imprevisti pochi: tutto ciò che difficilmente si incontra nella quotidianità. Il maestro Andreozzi racconta come i suoi allievi abbiano imparato ad aiutarsi tra loro e a studiare le intenzioni altrui

E. ha sette anni, una diagnosi di autismo e una scacchiera cento per cento legno di pino. Da quando ha imparato a giocare, tutte le sere apparecchia il tavolo e si siede. Due ore in cui resta concentrato davanti ai pezzi. A volte si alza, percorre qualche passo alle spalle della sedia e poi torna al suo posto. È il tempo che gli serve per pensare. A E. piacciono la matematica e la musica. Gli scacchi sembrano proseguire quello stesso linguaggio logico e armonioso, che il bambino riversa su un qu

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.