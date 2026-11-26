L’Italia continua a conquistare medaglie internazionali nei tuffi, pur offrendo opportunità molto diverse a seconda di dove si nasce. Soltanto la metà dei 22 impianti sportivi utilizzati dalle circa 50 società italiane è attiva, a causa di costi energetici sempre più elevati e problemi infrastrutturali. Per sognare un futuro in questo sport, trasferirsi altrove diventa l’unica possibilità per proseguire la carriera agonistica
Per imparare a tuffarsi, tre metri possono essere troppi. Lo sanno bene i bambini che frequentano la piscina Cozzi di Milano, uno degli ultimi impianti comunali della città attrezzati per questa disciplina. Da settembre il trampolino elastico da un metro è stato rimosso per problemi strutturali dell’edificio, lasciando disponibile soltanto quello da tre. «Il trampolino da un metro rappresenta una base essenziale per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina, ma anche per gli atleti