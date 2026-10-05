La strategia dell’assenza di Sinner: sparire dai radar per preparare le presenze del futuro

Il numero uno è meno presente nei tornei, in tv e nella pubblicità. Su di lui nascono storie fantastiche tra infortuni e vita privata. In un tennis costruito sulla presenza continua delle star, la sua sparizione temporanea, come quella di Alcaraz, crea più attenzione di molte vittorie. In fondo, potrebbe essere solo un modo con cui i giovani atleti tentano di riappropriarsi del proprio tempo

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Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Nanni Moretti è più pallanotista che tennista, sicuro: ma la frase epocale del protagonista di Ecce Bombo, Michele, molti anni dopo può risultare utile a noi oggi per affrontare uno tema caldo dell’attualità sportiva: la sparizione di Jannik Sinner. Chissà come l’avrebbe raccontata Leonardo Sciascia che affrontò, in un celebre saggio, la scomparsa (intesa come dissoluzione mediatica e non come passaggio a miglior vita)