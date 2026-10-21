Stirpe: «Il segreto del mio Frosinone? Puntiamo sulla qualità. E ora nuove strutture e giovani»

Dopo 23 anni, il presidente ha ceduto l’80 per cento del club agli americani di Clara Vista. Il progetto punta su infrastrutture e vivaio, mentre Alvini guida una squadra rivelazione in questa Serie A con Raimondo capocannoniere. Ma l’entusiasmo per la partenza super non altera le priorità: «L’obiettivo resta mantenere la categoria»

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Maurizio Stirpe è un uomo sereno e un presidente felice. Il suo Frosinone, iscritto per la quarta volta della sua storia al campionato di Serie A, è partito fortissimo: 13 punti in 7 partite, il lato sinistro della classifica blindato e, classica ciliegina su una torta già gustosa di suo, il capocannoniere del campionato. Antonio Raimondo, 7 gol in altrettante partite (8 in 8, contando anche la Coppa Italia), attaccante in prestito dal Bologna, in questo inizio di stagione è uno dei gioielli più