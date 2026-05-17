Hanno sconfitto col punteggio di 7-6, 6-7 e 10-3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Per la prima volta una coppia azzurra conquista il titolo nel doppio maschile al Foro Italico

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding mondiale) hanno vinto la finale del doppio maschile agli Internazionali di Roma, battendo Marcel Granollers e Horacio Zeballos col punteggio di 7-6, 6-7 e 10-3. Il match è durato due ore e 17 minuti. È il primo storico trionfo di una coppia azzurra maschile agli Internazionali d’Italia.

«Il tennis italiano continua a regalarci pagine di storia e motivi di autentico orgoglio nazionale. La straordinaria vittoria di Bolelli e Vavassori agli Internazionali d’Italia segna un traguardo senza precedenti: per la prima volta una coppia tutta italiana conquista il titolo nel doppio maschile al Foro Italico, infrangendo un tabù che resisteva da sempre. È un successo che premia talento, determinazione, armonia e spirito di squadra, valori che questi due straordinari atleti rappresentano con serietà e passione, dentro e fuori dal campo», ha scritto su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi. «A Simone e Andrea la riconoscenza e le congratulazioni per aver scritto una nuova, bellissima pagina dello sport italiano, consegnando alla nostra nazione un'altra impresa da ricordare».

La storia

Mentre solo l’anno scorso Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il titolo nel doppio femminile, era dal 1963, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola che una coppia azzurra non andava in finale nel doppio maschile agli Internazionali di Roma. Ma quell’anno vennero sconfitti da Bob Hewitt e Fred Stolle. Sempre Pietrangeli e Sirola hanno perso in finale al Foro Italico nel 1955, 1956, 1957, 1959 e 1961. Nel 1960 la finale contro Emerson/Fraser non è stata terminata e il titolo non venne assegnato.

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