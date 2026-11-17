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Torino - Poveretti, però. Guardi le foto ufficiali dei singolaristi alle Finals e li trovi vestiti chi come Al Capone 3.0, chi come il grande Gatsby. Poi guardi quella dei doppisti e ti ritrovi di fronte la foto della gita scolastica: magliette e tute. Eppure sono tutti a Torino, sono le coppie più forti al mondo, ma tranne Marcel Granollers e Horacio Zeballos nessuno, o quasi, sa chi siano. Durante i loro incontri, il sottoclou dei match di singolare, gli spettatori non riempiono il palazzetto,