Dal 2028 l’Atp vuole ridurre i montepremi e restringere i tabelloni, sacrificando di fatto chi vive di questa specialità. Dal padel al pickleball, la specialità fa il pieno di praticanti. Eppure, rischia di sparire nella disciplina regina. La proposta dell’ex Nargiso: «Senza grandi nomi in campo che attirino pubblico il declino è inevitabile»
Torino - Poveretti, però. Guardi le foto ufficiali dei singolaristi alle Finals e li trovi vestiti chi come Al Capone 3.0, chi come il grande Gatsby. Poi guardi quella dei doppisti e ti ritrovi di fronte la foto della gita scolastica: magliette e tute. Eppure sono tutti a Torino, sono le coppie più forti al mondo, ma tranne Marcel Granollers e Horacio Zeballos nessuno, o quasi, sa chi siano. Durante i loro incontri, il sottoclou dei match di singolare, gli spettatori non riempiono il palazzetto,