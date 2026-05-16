Il tennista azzurro ha battuto Medvedev nel match sospeso venerdì sera per la pioggia. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocheranno il titolo nel doppio domenica 16 maggio, dopo aver sconfitto gli statunitensi Christian Harrison e Neal Skupski

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Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev in semifinale agli Internazionali d’Italia. L’azzurro ha vinto in tre set (6-2, 5-7, 6-4) contro il russo, completando in 16 minuti nel pomeriggio di sabato 16 maggio il match interrotto la sera precedente per la pioggia. Sempre sabato, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno centrato la finale nel doppio, sconfiggendo gli americani Christian Harrison e Neal Skupski.

La partita

Durante la partita, Sinner ha dominato nel primo set ed è invece andato in difficoltà nel secondo, il primo che ha perso in questo torneo. È tornato in vantaggio nel terzo anche se ha avuto dolori alla coscia destra, trattati da un intervento medico. «Giocare tutto in così poco tempo è una sfida diversa. Di notte solitamente non faccio fatica a dormire, mentre ieri sì», ha detto sabato, commentando l’interruzione del match e la vittoria. «l terzo set era quasi finito – ha continuato – ma non sai mai cosa può accadere. È quasi un nuovo inizio. Alla fine sono contento per come sono riuscito a gestire la partita».

Il tennista altoatesino è il secondo nella storia a raggiungere la finale in sei Masters 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-2016.

Domenica si giocherà il titolo – che l’anno scorso aveva perso contro il rivale spagnolo Carlos Alcaraz – affrontando il norvegese Caspar Ruud. Prima di lui, Bolelli e Vavassori invece giocheranno contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

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