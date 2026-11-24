Cristian Volpato ha concesso a una società Usa i diritti sulla propria replica artificiale. Dalla pubblicità ai videogiochi, un mercato che promette di moltiplicare le occasioni di guadagno anche per la classe media del pallone. Ma tra royalties, esclusive e tutela dell'identità, il confine tra opportunità e rischio è ancora tutto da definire

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Cristian Volpato ha 22 anni, gioca nel Sassuolo e ha deciso di mettere sul mercato qualcosa che nessun procuratore avrebbe potuto vendere fino a pochi anni fa: un altro Cristian Volpato. Identico nell'aspetto, nella voce e potenzialmente nei movimenti, ma senza bisogno di allenarsi, riposare o presentarsi davanti a una telecamera. A settembre il calciatore ha raggiunto un accordo con Callandor, società californiana specializzata nella gestione dei diritti digitali degli sportivi. L'azienda ha ot