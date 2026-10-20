Wemby, il futuro non basta più: ora al predestinato dell’Nba gli Spurs chiedono il titolo

Quasi tutti i general manager sceglierebbero il francese per costruire una squadra da zero: a 22 anni è già il candidato MVP. Ma l’impresa non sarà facile, vista la tanta concorrenza. E con il mercato a ridisegnare fortemente gli equilibri, la nuova stagione che comincia sarà una sfida tra generazioni
La domanda con cui comincia la stagione Nba 2026/2027 è la stessa che accompagna Victor Wembanyama da quando è arrivato nella lega: quanto ci vorrà prima che diventi il giocatore più forte del mondo? La differenza, stavolta, è che la risposta sembra già scritta nelle aspettative di chi amministra le franchigie. Nel sondaggio annuale pubblicato dalla Nba il 15 ottobre, il 77 per cento dei general manager ha indicato il francese come favorito per il premio di MVP. Il 93 per cento lo sceglierebbe p