Le Wta Finals e la foto che non c’è: il diritto delle atlete di non obbedire

Il tradizionale scatto di inizio torneo è saltato: le ucraine Svitolina e Kostyuk avrebbero rifiutato di posare con le avversarie russe e bielorusse. Dalla protesta di Ali a quella di Kaepernick, la storia dello sport è piena di gesti di dissenso. E il tennis femminile rivendica di essere una voce, e non soltanto un’immagine da esibire
C'è una sottile forzatura pedagogica che le istituzioni sportive esercitano sul pubblico e sta dentro l'illusione che una competizione possa essere un’isola felice di valori sublimi in un oceano di lacrime. Come fosse una bolla avulsa dalla realtà, in cui la sola appartenenza alla generica classe degli atleti potesse bastare a cancellare confini, responsabilità, discriminazioni, dolore. Lo sport, per la sua sopravvivenza, deve convincerci che questo non solo sia possibile, ma anche giusto. È que