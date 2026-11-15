Le Wta Finals e la foto che non c’è: il diritto delle atlete di non obbedire

Il tradizionale scatto di inizio torneo è saltato: le ucraine Svitolina e Kostyuk avrebbero rifiutato di posare con le avversarie russe e bielorusse. Dalla protesta di Ali a quella di Kaepernick, la storia dello sport è piena di gesti di dissenso. E il tennis femminile rivendica di essere una voce, e non soltanto un’immagine da esibire