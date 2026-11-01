se merito e consenso non vanno di pari passo

Classifica e ranking non sono uguali: l'equivoco che penalizza Zverev nel cuore dei tifosi

Antonella Bellutti
01 novembre 2026 • 14:55
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L’ascesa del tedesco al numero 1 del ranking Atp è indubbiamente legata alla lunga assenza di Sinner e Alcaraz, ma non per questo è meno legittima. Il sistema dei punteggi valuta il rendimento nel tempo, senza misurare il fascino o il carisma di un campione. Il tennis mostra così quanto sia difficile accettare che i dati smentiscano le gerarchie costruite nell'immaginario collettivo

Non tutti coloro che si sentono impostori stanno fingendo di essere chi non sono. Anzi, accade spesso il contrario: persone autenticamente sé stesse, competenti, riconosciute e capaci di raggiungere risultati importanti faticano a credere di meritare ciò che ottengono. Gli psicologi hanno dato un nome a questa condizione: sindrome dell'impostore, appunto. Maya Angelou, una delle voci più autorevoli della letteratura del Novecento, confessò di aver sempre temuto che qualcuno la smascherasse. Mery

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico