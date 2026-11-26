Chat Gpt ha dato il via alla rivoluzione del settore, ma adesso è Claude a essere considerato il prodotto più avanzato. Per rimontare, OpenAI sta puntando su pubblicità e nuove funzioni
È facile immaginare che dalle parti di OpenAI serpeggi un po’ di malumore. La recente volatilità dei titoli tecnologici – con il Nasdaq arrivato a perdere quasi il 20% rispetto ai massimi di ottobre, prima del rimbalzo seguito al ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia – sembra indicare che l’euforia finanziaria degli ultimi quattro anni si stia sgonfiando. E che quindi OpenAI si sia fatta sfuggire la finestra temporale più favorevole per entrare in Borsa. La conferma dell’occasione mancata