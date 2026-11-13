Il black out di Microsoft, un assaggio dell’apocalisse digitale

Chi è vecchio del mestiere ricorda le romantiche “bombe a tempo”. Un classico “timer” ad orologeria, che agisce allo scoccare di un determinato orario di un predefinito giorno. Nel caso specifico, quest’ultima parrebbe l’ipotesi più plausibile perché il disservizio a quanto pare si sarebbe manifestato progressivamente sul globo seguendo l’incedere dei fusi orari
L’interruzione planetaria del servizio di Microsoft 365 è soltanto un assaggio della Apocalisse digitale. Qualcosa di delicato, una sorta di prelibata piccola porzione gourmet. Il colosso dell’informatica è inciampato, ma nega che qualcuno possa aver azzoppato qualche sistema del millepiedi hi-tech di Bill Gates. Posta elettronica inchiodata, riunioni via Teams inaccessibili ed impraticabili, risorse in cloud irraggiungibili, Copilot finalmente messo in condizioni di non interferire con suggerim