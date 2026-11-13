Il black out di Microsoft, un assaggio dell’apocalisse digitale

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Chi è vecchio del mestiere ricorda le romantiche “bombe a tempo”. Un classico “timer” ad orologeria, che agisce allo scoccare di un determinato orario di un predefinito giorno. Nel caso specifico, quest’ultima parrebbe l’ipotesi più plausibile perché il disservizio a quanto pare si sarebbe manifestato progressivamente sul globo seguendo l’incedere dei fusi orari