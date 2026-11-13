l’analisi

Il black out di Microsoft, un assaggio dell’apocalisse digitale

Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
13 novembre 2026 • 20:37
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Chi è vecchio del mestiere ricorda le romantiche “bombe a tempo”. Un classico “timer” ad orologeria, che agisce allo scoccare di un determinato orario di un predefinito giorno. Nel caso specifico, quest’ultima parrebbe l’ipotesi più plausibile perché il disservizio a quanto pare si sarebbe manifestato progressivamente sul globo seguendo l’incedere dei fusi orari

L’interruzione planetaria del servizio di Microsoft 365 è soltanto un assaggio della Apocalisse digitale. Qualcosa di delicato, una sorta di prelibata piccola porzione gourmet. Il colosso dell’informatica è inciampato, ma nega che qualcuno possa aver azzoppato qualche sistema del millepiedi hi-tech di Bill Gates. Posta elettronica inchiodata, riunioni via Teams inaccessibili ed impraticabili, risorse in cloud irraggiungibili, Copilot finalmente messo in condizioni di non interferire con suggerim

Umberto Rapetto
Umberto Rapetto
Umberto Rapetto

Generale (ris.) della Guardia di Finanza, già docente di “Open Source Intelligence” alla Nato School di Oberammergau

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