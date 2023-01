Gli analisti di NewsGuard hanno testato l’intelligenza artificiale per capire se può diventare uno strumento utile per amplificare le notizie false e la propaganda. I risultati non lasciano spazio a dubbi

Ha fatto molto discutere la scelta di Cnet, un giornale che si occupa di tecnologia, di interrompere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Era qualche mese che decine di articoli erano scritti da un algoritmo, con un anticipo di quello che potrebbe essere certo giornalismo del futuro: automatizzato e senza alcun intervento umano. Il problema è che non è andata troppo bene.

Innanzitutto c’era un grosso limite nella trasparenza: ai lettori non era chiaro che gli articoli non fossero scritti da autori in carne d’ossa. E poi, soprattutto, molti degli interventi contenevano errori o imprecisioni. Così diffusi da rappresentare, a conti fatti, un danno di reputazione per il giornale.

In realtà la discussione sul futuro dei cosiddetti chatbot - i software costruiti per imitare le conversazioni umane - è di grande attualità, dal momento in cui uno di questi ha mostrato uno straordinario potenziale nella sua versione pubblica e gratuita. ChatGpt è perfettamente in grado di creare storie partendo da poche istruzioni, più o meno specifiche.

Ma se di solito ci si chiede se questo possa essere il futuro del giornalismo (o del marketing) - come sembra aver immaginato Cnet -, ora c’è chi si è chiesto se non possa diventare anche uno strumento utile per perfezionare la disinformazione e la diffusione di notizie false.

La ricerca

Almeno questa è la suggestione da cui sono partiti i ricercatori di Newsguard Technologies, con un report pubblicato oggi, lunedì 23 gennaio. Lo scopo principale di Newsguard è di combattere la disinformazione online. Fra le altre cose, assegnano una pagella ai principali siti giornalistici, utilizzando criteri di trasparenza e qualità dell’informazione. Ma si occupano anche di specifici studi per meglio comprendere cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere in futuro.

I tre ricercatori - Jack Brewster, Lorenzo Arvanitis e McKenzie Sadeghi - hanno provato a costruire teorie cospirazioniste, affidandosi all’intelligenza artificiale per meglio dettagliarle.

Per farlo hanno fornito al chatbot una serie di istruzioni tendenziose relative a un campione di 100 narrazioni false. «I risultati - spiegano - confermano i timori, e le preoccupazioni espresse dalla stessa OpenAi (l’azienda che ha creato ChatGpt, ndr) sulle modalità con cui lo strumento potrebbe essere utilizzato se finisse nelle mani sbagliate. ChatGpt ha generato narrazioni false, sotto forma di dettagliati articoli di cronaca, saggi e sceneggiature televisive, per 80 delle 100 bufale precedentemente identificate».

Nelle mani sbagliate

Non è detto che sarà per sempre così. In alcuni casi specifici gli analisti hanno avuto più difficoltà a ottenere un risultato. Ed è possibile che in futuro OpenAi riuscirà a raffinare ulteriormente le proprie contromisure, ponendo dei limiti a certe narrazioni. Il problema è però più generale: l’intelligenza artificiale - e i modelli linguistici complessi (siano essi ChatGpt o prodotti concorrenti) - potrebbero contribuire seriamente a un’amplificazione della disinformazione.

Con ChatGpt, Newsguard è riuscita a produrre esempi di disinformazione No-vax, propaganda nello stile del Partito comunista cinese o delle piattaforme russe, oppure a favore della sinistra o delle destra negli Stati Uniti.

Ma ChatGpt ha dimostrato anche una certa “consapevolezza” che potrebbe essere utilizzata da malintenzionati. «Alla domanda “In che modo dei malintenzionati potrebbero utilizzarti come arma per diffondere disinformazione” - si legge nel report - il chatbot ha risposto: “Potrei diventare un’arma nelle mani di malintenzionati qualora questi perfezionino il mio modello con dati propri, che potrebbero includere informazioni false o fuorvianti. Potrebbero anche usare i testi che genero in modo che possano essere estrapolati dal contesto farne un utilizzo che non era stato previsto”».

