La rivincita di Google: adesso OpenAi rischia di perdere la leadership nell’Ia

Prestazioni migliori, utenti in crescita e bilanci a prova di bolla: dopo qualche difficoltà, Gemini sta completando la rincorsa su ChatGpt. Google sta inoltre integrando Gemini ovunque e ha fondi ampissimi da investire nel migliorarne le prestazioni. Mentre gli utenti di ChatGpt calano
Era probabilmente solo questione di tempo prima che Google riuscisse a insidiare la leadership di OpenAi nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Nonostante l’architettura informatica alla base di tutti i sistemi generativi sia stata inventata proprio da Google nel 2017, l’improvviso lancio di ChatGpt nel novembre 2022 aveva colto di sorpresa il colosso di Mountain View, che stava preparando con molta più cautela la diffusione commerciale dei suoi modelli linguistici. La rincorsa di G