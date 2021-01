Mindgeek è la società che possiede Pornhub, uno dei siti più visitati al mondo, fra i primi dieci in classifica, con 115 milioni di visitatori al giorno. Ha un giro di affari annuale di più di 400 milioni di dollari. Eppure, di questa azienda si parlava relativamente poco, prima di due inchieste recenti: una del New York Times sul proliferare su Pornhub di video che ritraggono abusi su minori, e una del Financial Times sui titolari della società.

Questo silenzio è ancora più sorprendente, se si tiene conto dell’enorme impatto che hanno i tubes, i siti hard con milioni di video liberamente a disposizione dell’utenza, sia su chi col porno ci vive e ci lavora, sia sulla sessualità delle giovani generazioni e degli spettatori in generale.

Per il 56 per cento degli oltre 6mila interpellati in un sondaggio di Diggity Marketing, fra i grandi brand tecnologici Pornhub è quello con il maggiore impatto negativo sulla società. Nicholas Kristof, nella già citata inchiesta del New York Times, ha poi sottolineato la presenza su Pornhub di scene di stupro e di abuso di minori (ora in gran parte rimosse). Al di là delle classifiche, sempre discutibili, è chiaro che dietro a un marketing spesso accattivante (ricordate la mossa di mettere a disposizione gratis i contenuti premium per gli utenti italiani durante la prima ondata di Covid?) si nascondono parecchie zone da illuminare.

IL NODO DELLA PROPRIETÀ

Si sa tutt’ora molto poco di Mindgeek, di chi la controlla e della sua struttura. In parte c’entra la natura dell’argomento, che è ancora ritenuto un tabù. Ma non c’è solo questo: è anche colpa del modo in cui la società è strutturata. Basti pensare che il nome di Bernard Bergemar, il personaggio individuato come titolare della maggior parte delle quote di Mindgeek, prima dell’inchiesta dell’Financial Times figurava online quasi solo in una sentenza della Corte della California del 2011. Lì, Bergemar veniva menzionato quale amministratore delegato di Bright Imperial, l’editore di RedTube, uno dei primi portali per adulti a pubblicare video hard gratis.

Nell’epoca di Internet, una sola citazione equivale alla quasi totale invisibilità. A ben guardare però, un filo per dipanare la matassa si trovava anche così. Cercando nel database di Open Corporates, un sito che aggrega informazioni societarie, si scopre che “Bright Imperial Limited” fa parte di un conglomerato di 172 aziende che fanno capo a Mindgeek, la cui sede legale è in Lussemburgo ma che ha filiazioni un po’ ovunque, dalla California al Regno Unito, dall’Irlanda al Canada, dal Delaware a Cipro. Del network fanno parte nomi noti come Brazzers e Spankwire (altri siti porno molto visitati), società che a loro volta controllano altri brand come YouPorn e RedTube; Nutaku, una piattaforma di videogiochi per adulti, oltre a case di produzione di video e società che gestiscono le inserzioni pubblicitarie, il traffico e i pagamenti.

Scatole cinesi

In questo gioco di scatole cinesi, l’elenco di Open Corporates, per quanto folto, potrebbe essere comunque parziale. Un ricercatore di sicurezza informatica noto come Wojciech ha provato a indagare più a fondo, ricostruendo anche graficamente l’assetto societario. Delle molte società facenti capo a Mindgeek molte sono inattive; in altri casi, la stessa società figura sotto nomi diversi.

La complicata struttura dell’azienda deriva in parte dalla sua travagliata storia. Tutto inizia nel 2003, con una società chiamata Mansef che lancia Brazzers e acquista altri siti di video per adulti; al contempo, uno dei fondatori di Mansef, Matt Keezer, lancia un’altra società, Interhub, da cui nasce nel 2007 Pornhub. Tre anni più tardi un semi sconosciuto geek tedesco, Fabian Thylmann, arricchitosi vendendo un software per piazzare annunci di marketing sui siti hot, acquista sia Mansef sia Interhub.

Dalla fusione delle due società prende vita Manwin, il maggiore conglomerato del settore e Thylman diviene il re del porno online. Per poco, perché nel 2013, fra accuse di evasione fiscale, vende le proprie quote a due manager, Feras Antoon e David Tassillo, che subito ribattezzano l’azienda Mindgeek e prendono le redini dell’impresa.

O almeno così pare, perché, secondo quanto scoperto dal Financial Times, è un terzo socio, il già citato Bergemar, ad essere il vero burattinaio. A meno che non sia anche lui soltanto un prestanome di altri interessi, ancora da scoprire.

L’IMPATTO SULL’INDUSTRIA

In realtà, a meno che non vengano svelati casi di malaffare (in passato Mansef era stata accusata di riciclaggio) sapere chi c’è dietro a Mindgeek forse non è poi così importante. Quello che conta è come il modello di business basato sull’offerta di contenuti gratis abbia rivoluzionato il mondo del porno, sia per gli attori sia per l’utenza.

In “Pornocracy – the new sex multinationals”, un documentario del 2017, l’ex pornostar francese Ovidie, diventata giornalista, intervista sull’argomento produttori ed ex colleghi: il quadro che ne viene fuori è quello di un settore diventato sempre più spietato, più competitivo e meno redditizio per la manovalanza; vittima di quella che con una felice espressione viene definita “l’uberizzazione” della forza lavoro.

Se una volta per un video si potevano guadagnare tremila dollari, oggi si arriva a stento a seicento. Per spiccare nella massa sterminata di contenuti ed evitare l’effetto anestetico che l’eccesso di offerta porta con sé, si cercano comportamenti sempre più estremi: performance che i registi di un tempo, che creavano per i Dvd o Vhs, si sarebbero ben guardati da chiedere diventano normali, mentre i ritmi di lavoro diventano sempre più serrati.

Rifarsi una vita

Vita grama anche per i produttori indipendenti, che vedono spesso i loro filmati piratati e messi online senza compenso; ad aggiungere il danno alla beffa, se un tempo era necessario il visto della censura, che certificava l’adeguatezza del film solo per un pubblico adulto, ora tutto è alla portata di qualsiasi ragazzino con uno smartphone. I filtri sono saltati, di pari passo con il moltiplicarsi dell’audience.

La maggiore circolazione porta a sua volta altri effetti collaterali: diventa sempre più difficile, per chi ha lavorato nel porno, rifarsi una vita; ora tutto è sempre e perennemente online. Come racconta una delle ragazzine intervistate da Kristof, anche un’ingenuità, un video condiviso per vanità con un coetaneo, può avere conseguenze di lunga durata e scardinare un’esistenza.

L’IMPATTO SUGLI SPETTATORI

La generazione nata all’inizio del secolo è stata la prima a diventare adolescente in un mondo in un cui il porno più spinto è liberamente accessibile, a portata di un clic. Si tratta di un fenomeno relativamente recente, difficile quindi valutarne le conseguenze di lungo periodo.

Un gruppo di ricercatori inglesi ha iniziato a provarci nel 2016, con I wasn’t sure it was normal to watch, uno studio basato su interviste dal vivo e online a un migliaio di adolescenti e pre-adolescenti britannici. Ne emerge, per esempio, che il 28 per cento dei ragazzi e delle ragazze di 11 anni ha guardato filmati pornografici online, percentuale che sale al 65 per cento per chi ha più di 15 anni.

Curiosità ed confusione lasciano presto il posto all’assuefazione e, anche se la maggior parte degli intervistati, le ragazze in particolare, giudicano negativamente la pornografia, per una significativa minoranza il porno online diventa un modello di sessualità da replicare nella vita reale. Il che è perlomeno problematico. Se n’è accorta da tempo, a forza di frequentare ventenni, Cindy Gallop, imprenditrice britannica che ha lanciato il sito Make Love Not Porn per ridare al sesso la “naturalezza e la spontaneita” che nel porno dei tubes manca. Curando e mettendo online a pagamento filmati in cui, fra le altre cose, le attrici appaiono meno macchine da piacere (altrui) e più gioiosamente coinvolte di quanto accada sui ‘tubes’.

Appare perlomeno discutibile il modo in cui Pornhub paragona le critiche di certe Ong alle crociate condotte un tempo contro riviste come Playboy o i corsi di educazione sessuale. Il problema, oggi, non è il sesso in sé, quanto il modo violento e misogino in cui quest’ultimo viene mostrato online. Certe cose, nell’epoca del #metoo, sono sempre meno tollerate e dall’ex pornostar Ovidie alla Gallop alle 40 ragazze che accusano il sito di complicità con il gruppo di aguzzini che le hanno rapite e costrette a girare video hard, sono sempre più le voci che si levano a chiedere un cambiamento. E sono spesso voci femminili. Saranno loro a fare la differenza?

