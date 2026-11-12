Meno assunzioni, più precari, salari in calo: così l’Ai colpisce i giovani che protestano

Dall’avvento di ChatGPT, in Europa e negli Stati Uniti la disoccupazione giovanile cresce più di quella generale. Sempre più aziende rimpiazzano i lavoratori al primo impiego con i chatbot
A prima vista, i timori di un’apocalisse lavorativa causata dalla diffusione di ChatGPT e degli altri sistemi d’intelligenza artificiale generativa sembrerebbero infondati. Negli ultimi tre anni, la disoccupazione all’interno dell’Unione Europea è infatti rimasta sostanzialmente stabile, passando dal 6 per cento del settembre 2023 al 6,2 per cento segnalato nell’ultimo report Eurostat (pubblicato lo scorso 30 ottobre). Situazione simile negli Stati Uniti, dove negli ultimi 36 mesi il tasso di di