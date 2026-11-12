la bce: «meno 18 per cento nel settore Ict»

Meno assunzioni, più precari, salari in calo: così l’Ai colpisce i giovani che protestano

Andrea Daniele Signorelli
12 novembre 2026 • 20:18
Segui Domani su Google

Dall’avvento di ChatGPT, in Europa e negli Stati Uniti la disoccupazione giovanile cresce più di quella generale. Sempre più aziende rimpiazzano i lavoratori al primo impiego con i chatbot

A prima vista, i timori di un’apocalisse lavorativa causata dalla diffusione di ChatGPT e degli altri sistemi d’intelligenza artificiale generativa sembrerebbero infondati. Negli ultimi tre anni, la disoccupazione all’interno dell’Unione Europea è infatti rimasta sostanzialmente stabile, passando dal 6 per cento del settembre 2023 al 6,2 per cento segnalato nell’ultimo report Eurostat (pubblicato lo scorso 30 ottobre). Situazione simile negli Stati Uniti, dove negli ultimi 36 mesi il tasso di di

Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.