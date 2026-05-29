L’Ia come psicologo: il mondo oscuro dei chatbot terapeutici

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Come nell’editor di un videogioco, puoi scegliere a piacimento se il tuo psicologo sarà un uomo o una donna, un giovane o un anziano, e anche se sarà di ispirazione cristiana, ebraica, islamica, atea o Lgbtq+ friendly. Di certo, però, non sarà umano. La piattaforma Therapeak offre chatbot terapeutici di intelligenza artificiale, nonostante l’Ordine degli Psicologi abbia definito la sua attività «pericolosa e illegittima». L’Ia ha fatto irruzione anche nel mondo della salute mentale. Il mercato d