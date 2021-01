Nell’ultima settimana il titolo di Game Stop ha spiccato il volo nella borsa di New York. Il 4 gennaio alla riapertura dei mercati nel nuovo anno, il titolo era fermo a circa 17 dollari per ogni azione, oggi a poco più di venti giorni di distanza il titolo a superato quota 300 dollari, toccando picchi di 371 dollari. L’incremento esponenziale ha sorpreso i broker di Wall Street e sono molti i volti della grande finanza che sono interventi sul caso.

Che cos’è Game Stop?

Game Stop è una società di vendita di videogiochi che possiede circa 5mila negozi in tutto il mondo, tra cui anche in Italia all’interno di vari centri commerciali. Negli ultimi anni la società è entrata in crisi e nel 2019 ha dichiarato perdite per circa 795 milioni di dollari.

Il bilancio del 2020 ancora non è disponibile ma la pandemia rischia di aver dato il colpo di grazia al grande retailer dell’intrattenimento. I risultati dell’azienda erano nettamente in rovina, tanto che il suo titolo era il secondo in tutta la borsa americana con il maggior numero di vendite allo scoperto, ovvero scommesse e guadagni sulla perdita di valore del titolo. Lo scorso agosto ogni azione costava poco più di 4 dollari e nessun ci avrebbe mai scommesso i propri soldi. Cosa è successo quindi? Cosa ha fatto schizzare le azioni di Game Stop nella borsa?

Effetto short squezee

A dire il vero un'investitore di successo che ha puntato sulle azioni di Game Stop c’è stato ed è Michael Burry che le ha comprate nel 2019, creando grande euforia su Reddit, un sito di social news, intrattenimento e forum, dove gli utenti possono postare vari contenuti. Burry è uno dei pochi che aveva predetto la terribile crisi finanziaria americana del 2008.

È proprio da Reddit che è partito tutto quanto. Infatti, in uno dei canali del programma r/wallstreetbets gli utenti hanno iniziato a sostenere che in realtà le azioni di Game Stop potessero avere un grande potenziale di guadagno nel medio periodo. R/wallstreetbets è un canale con enorme seguito a cui sono iscritti oltre tre milioni di persone e vengono pubblicati sia analisi finanziarie serie sia post di troll, meme e intrattenimento vario.

Quando Burry e altri fondi di investimento conosciuti hanno deciso di comprare le azioni di Game Stop il gruppo è letteralmente esploso e ha preso fiducia. Gli utenti, la maggioranza dei quali sono investitori amatoriali, hanno iniziato a comprare i titoli di Game Stop facendo incrementare il valore di ogni singola azione, sperando nell’effetto short squezee, che infatti si è verificato. Praticamente chi aveva scommesso sulla perdita del titolo vedendo aumentarne il prezzo ha iniziato ad acquistare azioni su azioni per limitare le perdite, questo ha causato un effetto domino che ha contribuito alla crescita esponenziale del titolo in borsa.

Dopo i primi risultati incoraggianti, gli utenti hanno iniziato a postare contenuti e meme per convincere tutti gli iscritti al canale a comprare azioni per mantenere alti i profitti. C’è chi ha dichiarato di aver guadagnato migliaia di dollari e chi invece si è detto milionario (un utente ha scritto di aver guadagnato 17 milioni di dollari), ma diventa sempre più difficile distinguere tra realtà e finzione. C’è anche chi pubblica storie strappalacrime, in cui dichiara di essere riuscito a pagare, grazie alle azioni di Game Stop, operazioni chirurgiche ad amici in difficoltà.

I social nei mercati finanziari

Nel frattempo, i short seller, cioè coloro che avevano scommesso sulla perdita di valore delle azioni di Game Stop hanno perso moltissimi soldi. Secondo la società di analisi finanziaria S3Partners, le perdite per le vendite allo scoperto del titolo di GameStop erano arrivate a 3,3 miliardi di dollari. Una cifra enorme che ha messo in crisi molti istituti.

L’esperienza di Game Stop è la storia di come i social riescano ad influire anche i grandi mercati finanziari. Qualche centinaio di migliaio di utenti, con poca o nulla esperienza, è riuscito a creare una bolla speculativa e narrativa senza precedenti, sostenuti anche da nomi noti come quello di Elon Musk.

Ciò che emerge è la fragilità del mercato finanziario di fronte a eventi non prevedibili ma perfettamente umani. Ora c’è chi sostiene che il comportamento degli utenti di Reddit possa essere sanzionato e chi invece pensa che l’intera vicenda possa mettere in discussione regolamenti e norme del mercato finanziario. Intanto su Twitter c’è già chi si è schierato:

Il popolo dei social si è diviso tra chi difende i grandi fondi di investimento che hanno perso tantissimi soldi scommettendo nel “fallimento” di Game Stop, e chi invece loda le gesta degli investitori amatoriali criticando le grosse speculazioni finanziare avvenute su Wall Street per mano di grandi corporations e multinazionali. C’è anche chi vuole continuare ad alimentare la narrazione “buoni” e “cattivi” proponendo di destinare parte del ricavato in beneficenza:

Nel frattempo Reddit ha annunciato l’inizio di una partnership con Ethereum Foundation, la società di criptovalute, ma i suoi utenti hanno già messo nel mirino altre società quotate in borsa con caratteristiche simili a quelle di Game Stop. Tra queste ci sono Amc e Black Berry, le cui azioni hanno infatti avuto un incremento esponenziale negli ultimi giorni, ma ancora ben lontano dal “miracolo” di Game Stop.

