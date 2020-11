Netflix sperimenta in Francia il suo primo canale con un palinsesto, nello stile della televisione tradizionale. Con una differenza: si potrà guardare solo in streaming, su computer, app o smart tv. Per la prima volta il gigante dello streaming tenta una strada diversa, meno innovativa, rispetto alla filosofia dei contenuti offerti completamente “on demand”. Non è ovviamente un dietrofront, visto che sarà un servizio aggiuntivo e non sostituirà quello consueto. Invece è un tentativo di sfidare ulteriormente i media tradizionali, direttamente nel loro campo. Se funzionerà, potrà poi essere esportato altrove. Italia compresa.

Netflix direct

Mentre i canali tradizionali cercano di imitare Netflix, Netflix imita i canali tradizionali. Per rosicchiare altro pubblico. Il nuovo servizio si chiama Direct ed è disponibile in alcune aree già dal 5 novembre. Sarà poi esteso a tutta la Francia entro fine anno. Trasmetterà serie tv francesi e statunitensi, insieme ad altri contenuti del proprio catalogo.

In una nota, l’azienda spiega che molti spettatori preferiscono ancora che qualcuno «scelga per loro». Forse non è un caso che la novità arrivi in Francia in coincidenza di un nuovo lockdown. I francesi ora hanno più tempo per mettersi davanti a uno schermo, senza nemmeno l’imbarazzo di dover scegliere.

