Secondo quanto stabiliti dalla corte del Delaware, Musk dovrebbe concludere l’accordo con Twitter entro il 28 ottobre. Ma non è una trattativa semplice dato che la compravendita si aggira intorno ai 44 miliardi di dollari.

Tagli al personale di Twitter. È questa la strategia che secondo il Washington Post ha in mente Elon Musk nel momento in cui acquisterà il noto social network. Secondo il quotidiano americano il capo di Tesla avrebbe intenzione di ridurre i dipendenti di Twitter del 75 per cento. Una cifra enorme se si pensa che da 7500 si passerà a 2000 dipendenti.

La misura è comunque al vaglio dell’attuale management di Twitter, indipendentemente se Musk acquisterà o meno la società, che punta a ridurre gli stipendi per un ammontare complessivo di 800 milioni di dollari, entro la fine del 2023.

Secondo quanto stabilito dalla corte del Delaware, Musk dovrebbe concludere l’accordo con Twitter entro il 28 ottobre. Ma non è una trattativa semplice dato che la compravendita si aggira intorno ai 44 miliardi di dollari.

Intanto, secondo Bloomberg, l’amministrazione americana di Joe Biden starebbe valutando la possibilità di sottoporre alcune delle società di Musk, inclusa l’acquisizione di Twitter e la rete di satelliti Starlink, a una revisione di sicurezza nazionale. Una decisione che arriva dopo la recente minaccia di Musk di interrompere i servizi satellitari di Starlink messi a disposizione in Ucraina fin dai primi giorni della guerra.

© Riproduzione riservata