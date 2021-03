Nonostante le prove dello shuttle di SpaceX, noto come Starship, continuino a non essere portate a termine con pieno successo (mercoledì scorso è esploso a terra, dopo l’atterraggio, il terzo modello della nave spaziale che aveva compiuto un volo pienamente riuscito), il progetto di portare un gruppo di dieci uomini attorno alla Luna entro il 2023 è più vivo che mai.

Yusaku Maezawa, un imprenditore giapponese divenuto miliardario grazie alla piattaforma di vendita Zozotown, il quale aveva annunciato nel 2018 (con il beneplacito di Elon Musk) di voler comperare un intero volo per la Luna da SpaceX, ha radicalmente trasformato il suo progetto DearMoon.

L’obiettivo iniziale era quello di portare in orbita attorno al nostro satellite diversi artisti che avessero saputo trasmettere le emozioni di un simile viaggio spaziale. Ma poiché è risultato difficile definire chi è un artista, Maezawa ha deciso di dare una svolta alla selezione dell’equipaggio, aprendo a tutti la possibilità di partecipare.

Secondo Maezawa, infatti, ogni persona che faccia qualcosa di creativo nel proprio ambito può essere definito “artista”. Ma per poter partecipare alla selezione bisogna avere due qualità imprescindibili: la prima vuole che qualsiasi cosa si faccia nella vita bisogna essere pronti a superare i propri limiti e ad aiutare altre persone e la società intera a fare lo stesso.

La seconda è quella di essere disposti ad aiutare gli altri membri dell’equipaggio a raggiungere i medesimi traguardi. Se si ritiene di avere queste caratteristiche e si ha il desiderio di poter volare verso la Luna si sappia che fino alle 15:59 del 14 marzo è possibile registrarsi sul sito di DearMoon per essere scelti a far parte dell’equipaggio. Tra tutti coloro che parteciperanno ne verranno scelti otto, i quali accompagneranno Maezawa nel suo viaggio lunare.

È possibile che tra i prescelti ci possa essere anche Soichi Noguchi, l’astronauta giapponese che attualmente si trova a bordo della ISS e che potrebbe svolgere il ruolo di comandante della missione. Ovviamente le selezioni si faranno via via più restringenti, ma è certo che si arriverà a formulare l’equipaggio completo che, stando ancora a Musk, partirà per la Luna nel 2023.

© Riproduzione riservata