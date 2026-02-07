Trascrizione dell’intercettazione telefonica: Gallina: ma all’epoca hanno montato un pro… un macello hanno montato, intanto; Cuffaro: ah?; Gallina: Con l’altra minchiata di Aiello quindi… hanno montato un macello all’epoca; Cuffaro: e certo… se vogliono possono montarlo anche adesso no!?; Gallina: Certo!… Anche perché tu certamente avrai contatti con tutti… centomila persone…

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

Dalle ore 11:41:03 alle ore 11:43:04, seguono argomenti di natura politica inerenti la verosimile candidatura del Cuffaro alle consultazioni europee. Successivamente il Gallina riferisce di una sua cugina, tale ***** *****, che vorrebbe impegnarsi nel sociale e che potrebbe portare voti, la richiesta e quella di operare in maniera gratuita avendo al seguito delle varie associazioni femminili non meglio specificate. Il Cuffaro pensa che la giusta collocazione possa essere in via Ricasoli nella sede della Democrazia Cristiana Regionale. Dalle ore 11:43:04 alle ore 11:48:43, si trascrive integralmente quanto segue:

Cuffaro: va bene insomma… (a bassa voce, ndr.)…

Gallina: mah… non ci pensare può essere che non e tutta [incompr.] perché sta magari pompando perché magari vorrebbe in questo momento… dico… a entrare… [incompr.] (a bassa voce, ndr.)…

Cuffaro: va beh dai…

Gallina: pero se te lo ha detto Pace… vuol dire che… eh… se mi ha chiamato oggi vuol dire che e tutto collegato… e secondo lui…

Cuffaro: si… si…

Gallina: domani ci devo parlare va bene… domani il caffe [incompr.] (a bassa voce, ndr.) io a limite lo chiamo… io… aperitivo se lo può fare prima… lo faccio prima per farti stare più sereno [incompr.]

Cuffaro: va beh prima oggi

Gallina: anche oggi… veDiamo se riesco più tardi… (si sovrappongono le voci, ndr.)

Cuffaro: [incompr.]… domani faccio questa laurea e [incompr.]… se si può fare oggi e meglio perché io…

Gallina: e meglio cosi ci leviamo il pensiero…

Cuffaro: meglio cosi [incompr.]…

Gallina: vediamo come e combinato…

Cuffaro: peccato… potevamo vederci oggi alle quattro alle cinque alle sei alle sette…

Gallina: ah va beh… perché lui dice a casa tua…

Cuffaro: eh va beh…

Gallina: va bene… va boh… la campagna che dice e buono…

Cuffaro: va… forse se mi stavo in campagna e farmi i cazzi… sarebbe stato meglio no!?…

Gallina: Si certo… ma certo… hai fatto in un anno… hai fatto minchia l’inferno hai fatto… siete arrivati al sette per cento più o meno… sempre bordello… a livello nazionale… tutti i partiti… solo tu lo potevi fare ah!?…

Cuffaro: Ah?…

Gallina: Nessun altro… solo tu lo potevi fare quello che hai fatto…

Cuffaro: il problema e che non…

Gallina: che e una rottura di coglioni per carità… basta… poi giusto giusto c’è… a capo della Procura quello che prima… fece il processo… (si sovrappongono le voci, ndr.)

Cuffaro: … ma non mi pare che a me… abbia astio nei miei confronti… [incompr.]

Gallina: ma certamente non ti ama… lui e tutto pro Dia… pro [incompr.]

Cuffaro: ah?…

Gallina: Lui è tutto pro Dia… pro… ora sono tutti Ros in Procura… (a bassa voce, ndr.) me lo hanno detto… (a bassa voce, ndr.)… può darsi pure che loro [incompr.] e mi sa che [incompr.]

Abbonato: va bene… (in lontananza, ndr.)… scusa… c’è Mimmo Licata a Palermo… se vuole vederti un minuto… passa

Cuffaro: eh… e cosa gli ha detto Vito Raso

Abbonato: ancora aspetta… la sua risposta

Cuffaro: e io non lo so cosa… se me ne devo andare… di mattina o di pomeriggio… quando mi vuole vedere questo?

Abbonato: ora una… fra… una mezz’oretta avevi detto Vito? (parla al telefono verosimilmente con Vito Raso, ndr.)

Cuffaro: no mezz’ora non ce la faccio…

Abbonato: può essere anche di pomeriggio…

Cuffaro: e ci veDiamo di pomeriggio…

Abbonato: ci veDiamo di pomeriggio Vito…

Cuffaro: verso le…

Abbonato: verso le quattro e mezzo… quattro e un quarto… si… si… okay (si allontana dalla stanza, ndr.)…

Gallina: sei stanco?…

Cuffaro: No… sono…

Gallina: disfiziato

Cuffaro: sai quando… sai quando non riesci a stare tranquillo…

Gallina: si…

Cuffaro: che ci sono rotture di coglioni senza motivo…

Gallina: e tu stai in pensiero…

Cuffaro: che poi… quan… quando ci dici… ma che minchia ho fatto?…

Gallina: [incompr.]… (a bassa voce, ndr.)

Cuffaro: ah?

Gallina: [incompr.] mi sa che lo vedi domani…

Cuffaro: cioè… ti devi preoccupare persino di quello che non hai fatto… capito…

Gallina: [incompr.]

Cuffaro: e allora diventa un problema secondo me

Gallina: ma all’epoca hanno montato un pro… un macello hanno montato, intanto

Cuffaro: ah?

Gallina: Con l’altra minchiata di Aiello quindi… hanno montato un macello all’epoca

Cuffaro: e certo… se vogliono possono montarlo anche adesso no!?

Gallina: Certo!… Anche perché tu certamente avrai contatti con tutti… centomila persone… [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr.)

Cuffaro: … eh ma sono cauto pero… ci sto attento

Gallina: … e lo so… ora però quello hanno preso questa qua… droga come si chiama… quello di… si chiama… come cazzo fa droga questo

Cuffaro: non mi ricordo questo… non ti preoccupare… che oggi tu… tutti cocainomani sono… come cazzo fai… ma questo non è cocainomane però no!?

Gallina: poi [incompr.]

Cuffaro: che fai… va beh chiamalo… veDiamo se questo ci riceve prima… cosi[incompr.]…(si sovrappongono le voci, ndr.)

Gallina: ora scendo… scendo… scendo e lo chiamo tra… un quarto d’ora lo chiamo…

Cuffaro: [incompr.]

Gallina: gli dico…

Cuffaro: magari sarà qualche minchiata… ora veDiamo…

Gallina: magari sarà qualche minchiata…

Cuffaro: però sai… se lo ha detto a Carmelo… non ce la va a raccontare…

Gallina: si però… ricordati sempre… come all’epoca quando fu la cosa… con Borzachelli [incompr.]… che magari… siccome vogliono… tendono a… rendersi indispensabili… quindi… posto che io lo conosco… e può star bene… pero… nella vita le persone… eh… quando si tratta di cose eh… sono…

Cuffaro: sempre…

Gallina: giusto!?…

Cuffaro: Eh…

Gallina: questo devi con… considerarlo… quindi stai tranquillo e magari… una fesseria…

Abbonato: c’è Lelio… Lelio… Lelio Gambino…

Gallina: [incompr.]… va beh tra poco lo chiamo e ti fa… ti faccio un messaggino… se ti dico…

Cuffaro: gli dici a casa mia alle quindici…

Gallina: quello va la… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

Cuffaro: alle sedici… alle diciassette…

Gallina: no quello no… no… rimaniamo già domani e se dovesse essere eh… ti…

Cuffaro: no se lui vuole anticipare invece di domani a oggi?…

Gallina: E infatti questo ti... se vuole anticipare te lo… poi c’è oggi perché domani ha difficolta… gli dico cosi e vediamo…

Cuffaro: non gli dire che hai difficolta no… se lui lo vuole anticipare… meglio…

Gallina: lo anticipa va bene… se deve esserci qualche cosa…

Cuffaro: se vuole… vedi tu e ti fai dire… te lo dice a te o no?… Boh!…

Gallina: Va beh gli fa piacere di parlare con te a prescindere… poi io voglio… [incompr.]… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

Cuffaro: … a prescindere che ci veDiamo domani … pero e una cosa di cui si deve preoccupare…

Gallina: … ora si… ora vediamo… ora vediamo me lo faccio dire… vediamo se mi dice qualche cosa… va bene…

Cuffaro: ma tu lo vedi o ci parli?…

Gallina: No!… Eh… lo vedo a questo punto se tu ci parli… perché poi i guai che lui pure sa… non lo so… io mi metto… so pure io…

Cuffaro: no… un bordello…

Gallina: minchiate…

Cuffaro: ricordati che i guai ci sono venuti perché i Carabinieri ci tenevano sotto controllo a noi altri… (ride, ndr.)… ah!?…

Gallina: Boh… niente io lo chiamo ora e ti dico per un boccone assieme… lo invito a pranzo… vediamo che mi dice…

Cuffaro: perché se lui… se lui e disponibile ci vediamo oggi pomeriggio…

Gallina: anche pomeriggio…

Cuffaro: se anche lui vuole parlare con me domani… se no ne parliamo domani… pazienza… mi terrò l’angoscia fino a domani… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

Gallina: … tu sei qua?… Va bene… va bene… va bene…

Cuffaro: ah?…

Gallina: Va bene… dieci minuti lo chiamo e ti faccio sapere…

Cuffaro: vai tranquillo… poi mi dici…

Gallina: [incompr.]…

Abbonato: [incompr.]… proprio…

Cuffaro: ciao caro…

Gallina: sereno… sereno… (si allontana, ndr)

Ore 11:48:43 fine trascrizione

