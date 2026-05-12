Ucraina, tregua addio: Mosca annuncia la pace poi lancia droni su Kiev

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«Gli sviluppi nel processo di pace fanno pensare che la fine della guerra sia vicina». Parola del portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, che, dopo le parole del leader domenica scorsa, ha ribadito anche martedì 12 maggio che il Cremlino considera la fine delle ostilità vicina. Non solo: Peskov ha anche affermato che Putin potrebbe incontrare il leader ucraino anche fuori dalla Russia, una novità nella posizione del Cremlino, ma solo per firmare una pace ormai raggiunta. Ma cosa è cambiato n