il presidente cinese: «Sosteniamo gli sforzi di pace»

Ucraina, triangolazione Xi-Putin-Trump. Le bombe sul Donbass non si fermano

Davide Maria De Luca
04 febbraio 2026 • 19:21

Pechino prova a mediare, il Cremlino «vede nuove opportunità» nel dialogo con Cina e Usa, il tycoon annuncia: «Vedrò Xi». Eppure Mosca torna a fare la faccia feroce nonostante i colloqui di Abu Dhabi. Kiev in ginocchio per i continui raid russi

La diplomazia si muove. Trump annuncia una visita in Cina, mentre il Cremlino «vede opportunità» nel dialogo con Cina e Usa. Ma intanto sull’Ucraina cadono le bombe, 7 civili uccisi in Donbass. Oggi il secondo giorno di incontri russo-ucraini ad Abu Dhabi

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha telefonato a Donald Trump e gli ha detto che la Cina sostiene tutte le iniziative per portare la pace in Ucraina. Arriva inaspettata la notizia della telefonata tra i due leader, un segno di dialogo tra le due superpotenze. Dopo la telefonata, Trump ha annunciato che visiterà la Cina e ha elencato gli argomenti discussi con il leader cinese: «Taiwan, la guerra tra Russia e Ucraina, la situazione attuale con l'Iran, l'acquisto di petrolio e gas da parte della

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.