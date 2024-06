Matteo Messina Denaro: «...la mia vita non è che è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, [...] per me comprarmi una pistola, non è che era significativamente importante segnarmi la data...»

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro–tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà per quindici giorni l’interrogatorio tra Matteo Messina Denaro e i procuratori Maurizio de Lucia e Paolo Guido, dopo la cattura del latitante di Cosa nostra.

Interrogatorio reso da Messina Denaro Matteo in data 13 febbraio 2023

Dobbiamo anche avvisarla ai sensi e per gli effetti di cui all art 64 III comma c p p che se lei renderà dichiarazioni, le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri potrà eventualmente assumere l'ufficio di testimone con le incompatibilità previste dalla legge.

Quindi rispetto a tutto questo lei intende rispondere o si avvale della facoltà di non rispondere?

Messina Denaro Ascolti, io ci saranno cose in cui non rispondo cose in cui rispondo e spiegherò il motivo per cui rispondo e cose che spiegherò il motivo per cui non voglio rispondere

Pm Guido: Quindi per il momento diciamo che risponde

Messina Denaro: Sì sì

Pm Guido: Poi deciderà di volta in volta su cosa rispondere

Messina Denaro: Procuratore non siamo (incom) alla fin fine quindi ci dobbiamo relazionare in un modo o nell'altro, io non è che voglio...

Pm de Lucia: Ma le regole quelle sono noi perché glielo dobbiamo chiedere prima

Messina Denaro Sì certo

Pm de Lucia: glielo abbiamo chiesto lei ci ha risposto quindi possiamo anche cominciare Messina Denaro Sì per me sì

Pm de Lucia: Va bene. Allora cominciamo da quello che le abbiamo contestato e poi allarghiamo il campo, perché intanto lei è accusato di avere detenuto questa arma a tamburo, che abbiamo trovato...

Messina Denaro: Mia è.

Pm de Lucia: … è sua. E mai stata usata quest'arma?

Messina Denaro: No, completamente.

Pm de Lucia: E da quanto tempo ce l'aveva?

Messina Denaro: Da tanto tempo, perché mi piaceva, era un modello piccolo. Infatti quest'arma, voi non potete risalire a niente, perché è

Pm de Lucia: così fatto bene, la punzonatura, che non si vede niente; anche all'interno è stata fatta. E chi l'ha fatta la punzonatura?

Messina Denaro: Io, tanto tempo fa. E se lo vede, c'era pure il cane limato, non so se l'avete visto.

Pm de Lucia: E quanto tempo fa l'ha fatta, questa punzonatura?

Messina Denaro: Ma un 20 anni fa.

Pm de Lucia: Addirittura?

Messina Denaro: Si.

Pm de Lucia: E da allora l'arma non è mai stata usata?

Messina Denaro: No. No, non da allora, da sempre, perché...

Pm de Lucia: Non è mai stata usata?

Messina Denaro: No, perché io l'ho comprata nella scatola.

Pm Guido: Quindi l'ha comprata in un'armeria?

Messina Denaro: Come?

Pm Guido:L'ha comprata in un'armeria?

Messina Denaro: No, me l'hanno portata dall'estero.

Pm Guido: Da dove?

Messina Denaro: Dal Belgio.

Pm Guido: Attraverso quale canale?

Messina Denaro: No, là non rispondo, non ha senso.

Pm Guido: E quando, questo?

Messina Denaro: Un 20 anni fa, 22 anni, 18 anni: non lo posso quantificare.

Pm Guido: Ma lei era già latitante?

Messina Denaro: No, dico, non lo posso quantificare, perché la mia vita non è che è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, non voglio dire nel senso di (incom.) però molto movimentata, quindi non... cioè per me comprarmi una pistola, non è che era significativamente importante segnarmi la data...

Pm Guido: Immaginiamo.

