Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’iDea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

Cuffaro Salvatore: perché a me… se c’è Caltagirone per me va benissimo…

Romano Saverio: che certo…

Cuffaro Salvatore: …e gli dirò… rinuncio e gli dirò… rinuncio alla casella palermitana… mi accontento dell’Istituto Zooprofilattico… che è serie C… ma sempre una cosa è per nostri amici… pero sta cosa la dobbiamo concordare prima… tu ti devi chiamare a Lombardo e gli devi dire…

Romano Saverio: certo che me lo chiamo

Cuffaro Salvatore: ma no prima oggi…questo giorno venti li vuole fare Save…

Romano Saverio: lo so… ma tant’e che ti sto dicendo… io sto aspettando cosa fai tu con Lombardo… quando lo vedi domani dopodomani…

Cuffaro Salvatore: io venerdì… ci devo andare… ci vado e gli dico scusa ma… hai parlato con Saverio per la cosa che dobbiamo fare?... glielo devo dire io questa cosa?... o no?

Romano Saverio: si si gliela puoi…glielo puoi accennare

Raso Vito: chiaro e tondo… ci devi parlare chiaro e tondo… ci devi parlare

Romano Saverio: scusa... ma non è che c’è nulla di… non è che… è tutto molto trasparente Totò… non è che io questa cosa l’ho fatta di nascosto… la lista l’ho fatta con lui giusto?... non è che io… non … non lo so che ti vedi con lui… lo sto sapendo giusto?

Cuffaro Salvatore: certo [incompr.] infatti

Romano Saverio: oh… non è …stiamo discutendo…quindi glielo di…e vediamo cosa vuole fare lui… dopodiché non è che…. Schifani… in ordine alla dinamica che può avere ragione… secondo la sua logica… può avere ragione… può fare semplicemente una cosa… dice no Lombardo… siccome la lista l’avete fatta in due… già ti ho dato l’assessore, ti ho dato il direttore… te ne do uno… l’altro lo dobbiamo dare a Romano… se lui non lo vuole fare Schifani… perché ha paura di chissà che cosa….

Cuffaro Salvatore: paura di Lombardo amunì non ne devi parlare

Romano Saverio: si… questo l’ho capito… ma io non è che me la posso prendere con Lombardo!... io me lo posso prender con chi divide…eh… eh... mi dispiace…

Cuffaro Salvatore: su questo non sono d’accordo… e lo so… (si sovrappongono le voci, ndr)

Romano Saverio: e che me la… quando me la prendo con Lombardo che…

Cuffaro Salvatore: ma te lo spiego [incompr.] (si sovrappongono le voci)

Raso Vito: a sto punto… se la prende con Lombardo che [incompr.] (si sovrappongono le voci)

Cuffaro Salvatore: no…no…cioè nel senso che tu dovrai… politicamente reagire contro il governo questo lo capisco… pero tu intanto te la devi prendere con Lombardo…

Raso Vito: che certo…

Romano Saverio: ma questo è un altro discorso…

Cuffaro Salvatore: che pure…

Romano Saverio: gà io ce l’ho con Lombardo Toto…non c’è…

Cuffaro Salvatore: che dopo avere pagato…

Romano Saverio: non c’è bisogno di (ride, ndr)

Cuffaro Salvatore: se lui su questa cosa la conse…

Romano Saverio: allora questa cosa di Lombardo… è per dire… come dire... tra virgolette… la coscienza apposto…

Cuffaro Salvatore: va beh

Romano Saverio: ma io lo so che Lombardo non esiste… che da uno spazio minimo… ma non esiste proprio non so se sono chiaro…

Cuffaro Salvatore: ma tu le devi chiedere per forza secondo me

Romano Saverio: … no… allora forse non sono chiaro… io già sono arrivato al punto di arrivo… il punto di arrivo è che Schifani… cosi come ha assunto impegni con me… e non li mantenuti… e come il fatto di… di Lagalla… poi passeremo a Lagalla…

Cuffaro Salvatore: tu mi hai detto di non gli dire niente pero su sta cosa…

Romano Saverio: su che cosa?

Cuffaro Salvatore: sul CGA… se vuoi gliene pa… tu mi hai detto di gli dire nulla…

Romano Saverio: no ti sto… io ti ho informato…

Raso Vito: [incompr.] (si sovrappongono le voci)

Romano Saverio: … del fatto che lui vuole che questa cosa te la carichi tu… e per me è un’idiozia…

Raso Vito: in effetti è un’idiozia e

Romano Saverio: ma perché te la devi caricare tu Toto…

Raso Vito: ragione ha Toto… Toto ragione ha

Cuffaro Salvatore: [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr)

Romano Saverio: no… non funziona cosi… ma perché te lo devi car… è un impegno che ha preso lui

Cuffaro Salvatore: ma te lo spiego perché…

Romano Saverio: eh

Cuffaro Salvatore: perché se non me la carico… non è che me ne dà un'altra… (ride, ndr) non la dà…quindi tanto vale che mi dà...

Raso Vito: chi lo di dice…. chi lo dice…

Cuffaro Salvatore: cosi è… [incompr.] Schifani

Romano Saverio: Totò… ascolta… ascolta… questo principio Schifani… no... non può passare…

Cuffaro Salvatore: è il principio che non possiamo accettare…

Romano Saverio: ma certo che non può passare… ma spiegami perché dovrebbe passare sto principio…

Cuffaro Salvatore: sul principio sono d’accordo va bene…

Romano Saverio: dopodiché io ti dico che neanche ce l’ho il nome del CGA…

Raso Vito: ma poi…ma poi te la posso di… proprio e una minchiata Totò

Romano Saverio: non so [incompr.] come dirtelo…

Raso Vito: … onestamente…

Cuffaro Salvatore: [incompr.]

Romano Saverio: cioè gli ho dato il nome lo possiamo pure cambiare… non mi interessa… ma non può passare il principio

Raso Vito: lo dovrebbe fare in un minuto… una minchiata... non è che

Romano Saverio: non può passare il principio che lui prende un impegno personalmente con me…

Raso Vito: e certo…

Romano Saverio: e poi mi dice ma quali sono i rapporti tuoi con Totò…ma che cazzo mi stai dicendo…

Raso Vito: e infatti

Romano Saverio: perché se ho bisogno di una cosa e ce la devo domandare a Toò ho bisogno di te?... non l’ho capito…

Cuffaro Salvatore: ma perché lui non lo sa che sono buoni… perché lui non lo sa che sono buoni i rapporti…

Romano Saverio: ma allora per questo ti dico che è mascalzone Totò… come… mi devi fare dire pure queste cose…

Raso Vito: no, vuole che… che dimmi che puoi glielo… sai… l’annacamento

Romano Saverio: no con la penna a due…

Raso Vito: e infatti…era con la penna [incompr.]

Romano Saverio: no a lui gli è scappato… mi ha detto dice se no la caricano a me… che scusa non lo hai preso tu l’impegno…

Raso Vito: e infatti… (breve pausa, ndr) certo lui tranquillo… il Presidente della Regione devi dire… tu stai la e basta… ed e finito il discorso…che c’è… sta sta minchia… on no?... avevo un impegno politico come si chiama… e muriu u cane…

Cuffaro Salvatore: va beh dai…

Romano Saverio: no ma… de... detto ciò Totò… guarda che io…ho mantengo un atteggiamento serio non di rottura eccetera perche guardo anche avanti… ma c’è un momento in cui… siccome non ho dove andare… perche…

Raso Vito: che certo

Romano Saverio: … poi giro e dietro non trovo a nessuno… o decido... o mi ritiro… oppure devo fare politica… e la politica si fa… come tu mi insegni… o in maggioranza o all’opposizione… stando senza fare non si fa… e quando deve durare sta cosa

Raso Vito: scusa a che siamo qua…

Cuffaro Salvatore: io venerdì lo vedo

Raso Vito: parla… parla con Baghe…Bagheria

In data 31.01.2024 il governo Schifani designava i nuovi manager della sanita siciliana. A seguito degli accordi sopra documentati Cuffaro e Romano ottenevano 3 posizioni:

1) Asp Enna: Mario Carmelo Zappia

2) Asp Siracusa: Alessandro Caltagirone

3) Azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” Palermo: Roberto Colletti

Il 09.02.2024 Cuffaro Salvatore contattava Romano Saverio, commentando le nomine effettuate dalla giunta Schifani. Cuffaro iniziava dicendo che con il telefonino è meglio (verosimile incipit della conversazione intercorso attraverso altra forma di comunicazione ndr). Si comprendeva che i due avevano visto Schifani; Cuffaro sosteneva che Schifani aveva capito di aver bisogno di loro.

Romano, dal canto suo, diceva che alla prossima alla riunione (indetta da probabilmente Schifani, ndr) avrebbe fatto partecipare in sua vece Massimo (Dell'Utri) al quale aveva dato un suggerimento: attesi i mal di pancia che c’erano stati per le nomine (designate il 31 gennaio), “quelli sotto” (i direttori sanitari e amministrativi, ndr) avrebbero potuto essere ripartiti con “buonsenso”.

Nel periodo successivo (essenzialmente nei mesi di giugno e luglio 2024) venivano registrati occasionalmente alcuni contatti sull’utenza di Caltagirone alcuni contatti con Romano Saverio che confermavano il rapporto esistente tra i due e in alcuni casi erano propedeutici ad incontri di persona.

