Ciao! Questo è il primo numero di questa insolita edizione quotidiana di Areale da Torino dove, dal 25 al 29 luglio, si tengono due eventi paralleli, il Climate Social Camp e il Meeting europeo di Fridays for Future. Ogni giorno proverò a raccontare cosa succede, cosa vedo, le conversazioni, gli incontri, gli spunti di questo congresso informale (molto informale) dell’attivismo climatico. Torino del lunedì: bollente, aspra, secca. Il primo punto è che fa caldissimo, essere ben idratati equivale a sopravvivere, il convegno sulla crisi climatica si tiene in una città che sta diventando una specie di ground zero delle emergenze sovrapposte: ondate di calore, siccità, inquinamento atmosferico. Una prova fisica di resistenza.

L’assenza di Greta Thunberg

La giornata di debutto è stata una lunga conversazione sull’assenza: quella dell’ispiratrice degli scioperi per il clima e volto dell’ambientalismo contemporaneo, Greta Thunberg. Il suo passaggio a Torino era previsto come defilato, come sempre in Italia, ma comunque fisico, in presenza, come successo alla PreCop di Milano del 2021. Thunberg come icona e comfort zone del movimento, che a Torino invece mancheranno. Perché? «Motivi logistici» è la spiegazione ufficiale. Il viaggio verso l’Italia sarebbe stato complicato, i piani sono cambiati all’improvviso e all’ultimo momento, secondo gli attivisti è più un problema mediatico che politico: il carisma di Greta catalizza attenzione, l’attenzione è una risorsa vitale per un movimento che soffre da due anni la competizione tra le crisi e per la prima volta si ritrova, su base europea, faccia a faccia, dopo il meeting del 2019 in Svizzera.

Dico la mia. Probabilmente è sano che Greta Thunberg non venga a Torino. Sano per lei, perché questo evento si svolge in questa improvvisa e spregiudicata campagna elettorale italiana, e qualunque parola, sguardo, scelta sarebbero stati oggetto di veleno o tossicità in forma di card social di leader della destra. Se fosse andata in Val Susa per offrire sostegno al movimento No Tav, per esempio, come previsto dai piani. E poi uno degli obiettivi del movimento ambientalista contemporaneo è l’apertura a mondi altri.

Fridays for Future è un movimento che nasce bianco, urbano ed europeo. Però Fridays for Future è anche un movimento che ambisce a diventare la voce biologica dell’umanità. E quindi le sue caratteristiche di nascita vanno superate per avere questa credibilità. Fridays for Future e tutta l’azione per il clima devono essere concepibili anche senza la presenza fisica e mediatica di Greta Thunberg, l’unico modo per farlo è che Greta Thunberg faccia un passo di lato, ed è esattamente quello che sta succedendo. Lei ha partecipato a distanza, via uno Zoom sfocato, alla plenaria del meeting, ha detto una decina di parole in tutto: «Buona fortuna e abbiate cura di voi», ha concluso.

Foto di Ferdinando Cotugno

«Non siamo solo Greta», hanno risposto i suoi compagni alla conferenza stampa di presentazione, dove le domande erano state tutte su di lei: perché non c’è, cosa c’è sotto, c’è una spaccatura?

Difficile leggere la situazione, e sicuramente la trasparenza nelle dinamiche interne non è la principale qualità di Fridays. Però l’obiettivo dichiarato di questi cinque giorni è allargare lo sguardo e condividere la voce pubblica, fare quello che non solo i partiti ma nemmeno le conferenze sul clima dell’Onu riescono a fare, includere le voci più distanti, sofferenti ed escluse. E così, al posto di Greta Thunberg, c’erano Nansedalia Ramirez, dei guardiani della foresta del Mesoamerica, e Michelin Sallata, dall’Indonesia. Portano corpi, storie e voci che sono fuori dal nostro angolo di visione, di loro parleremo nei prossimi giorni, avere i loro volti e nomi al posto di quello di Greta Thunberg può non pagare mediaticamente, ma è una scelta coerente dal punto di vista politico.

Poi c’è la realtà politica italiana: al Climate Social Camp la campagna elettorale è distante, sembra la storia di un altro paese, di un altro pianeta, e non va bene. C’è una sommaria sfiducia nelle improvvise svolte ecologiste dei partiti di sinistra, ma viaggia quasi sotto traccia, se ne parla solo se stimolati e costretti, nessuno menziona con piacere Letta, Conte o Draghi. E nessuno si aspetta ascolto da parte dei partiti, che infatti per ora stanno ignorando quello che succede a Torino, vogliono rappresentarne i temi, ne chiedono i voti, ma sull’ascolto siamo molto indietro.

Sarebbe bello e utile incontrarne degli emissari, nei prossimi giorni, ma ci spero poco. Trovo sbagliata questa faglia tra i due mondi, partiti e attivismo. I partiti dovrebbero chiedere di partecipare, esserci, almeno ascoltare, origliare. Gli attivisti dovrebbero affrontare la realtà in modo più diretto, concreto, attuale. Sottrarsi alle urgenze del contesto porta irrilevanza, nel lungo termine. Per ora questa reciproca voglia di non ascoltarsi impoverisce il dibattito da entrambi i lati. La campagna elettorale è esplosa all’improvviso, è vero, ma la politica è flessibilità.

Ci sarà modo di parlarne ancora, ci sentiamo col prossimo appuntamento di Areale da Torino. Per parlarci, se siete qui o avete dubbi, perplessità, domande, scrivetemi a ferdinando.cotugno@gmail.com

A domani!

Ferdinando Cotugno

