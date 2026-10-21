Ambiente

In Armenia è iniziata la Cop sulla biodiversità. Il Wwf: «In Italia stiamo sprecando un’occasione»

Michele Bertelli
21 ottobre 2026 • 11:11
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La Conferenza delle Nazioni Unite in corso in Armenia fa il punto sugli impegni presi dai paesi per salvare la biodiversità. Siamo indietro sugli obiettivi che ci sono dati. Secondo il Wwf, fra i ritardatari c’è anche l’Italia

Non è nota agli onori della cronache come la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, ma la COP sulla biodiversità iniziata lunedì in Armenia rappresenta uno snodo fondamentale nel tentativo di salvare oltre un milione di specie sull’orlo dell’estinzione, e anche metà del prodotto interno lordo globale dipendente dalla natura, secondo stime del Forum Economico Mondiale. A Yerevan si sta infatti facendo il punto sui primi quattro anni di attuazione degli accordi sottoscritti nel

Michele Bertelli
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Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.