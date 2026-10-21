In Armenia è iniziata la Cop sulla biodiversità. Il Wwf: «In Italia stiamo sprecando un’occasione»

La Conferenza delle Nazioni Unite in corso in Armenia fa il punto sugli impegni presi dai paesi per salvare la biodiversità. Siamo indietro sugli obiettivi che ci sono dati. Secondo il Wwf, fra i ritardatari c’è anche l’Italia

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Non è nota agli onori della cronache come la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, ma la COP sulla biodiversità iniziata lunedì in Armenia rappresenta uno snodo fondamentale nel tentativo di salvare oltre un milione di specie sull’orlo dell’estinzione, e anche metà del prodotto interno lordo globale dipendente dalla natura, secondo stime del Forum Economico Mondiale. A Yerevan si sta infatti facendo il punto sui primi quattro anni di attuazione degli accordi sottoscritti nel