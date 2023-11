Il presidente democratico che sarà focalizzato invece sulla guerra in Medio Oriente e sulla campagna presidenziale che dovrebbe partire il prossimo gennaio

Un funzionario della Casa Bianca ha confermato la notizia pubblicata qualche ora prima dal New York Times. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non sarà a Dubai per partecipare alla Conferenza delle Nazioni unite sul clima giunta alla sua 28esima edizione.

Non è tra le priorità del presidente democratico che sarà focalizzato invece sulla guerra in Medio Oriente e sulla campagna presidenziale che dovrebbe partire il prossimo gennaio. Biden era già stato invece alle due precedenti edizioni quella che si è tenuta al Cairo a Sharm al-Sheikh lo scorso anno e quella di Edimburgo. Oltre a Biden non sarà presente neanche il presidente cinese Xi Jinping. I due si sono incontrati di recente negli Stati Uniti dove hanno discusso di diversi temi, anche quelli climatici, e avevano preso l’impegno di abbassare ulteriormente le emissioni di C02 nell’atmosfera.

Chi andrà

Saranno presenti invece decine di capi di stato e di governo, ministri e funzionari provenienti da 198 paesi. Sono attesi il premier britannico Rishi Sunak, re Carlo III, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres

Oltre a loro anche circa 70mila delegati. Sarà la Cop più grande mai organizzata da quando è stata istituita la convenzione quadro delle Nazioni unite nel 1992. La Cop28 si terrà a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, uno dei produttori più importanti al mondo di petrolio, dal 30 novembre al 12 dicembre.

Ahmed Al Jaber, l’amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), dodicesima compagnia petrolifera al mondo, è stato ufficialmente investito dell’incarico di presidente della Cop 28. Una scelta che aveva destato non poche polemiche da parte delle organizzazioni a difesa dell’ambiente.

