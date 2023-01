Un petroliere a presiedere la più importante conferenza mondiale sul cambiamento climatico. Oggi l’amministratore delegato della compagnia petrolifera di Abu Dhabi è stato ufficialmente investito dell’incarico di presidente della Cop 28, la più importante conferenza a livello globale sul cambiamento climatico.

Il paese ospitante, gli Emirati Arabi, hanno scelto di affidare la presidenza, e quindi la gestione di tutti i colloqui di altissimo livello preparatori alla conferenza a Ahmed Al Jaber, l’amministratore delegato della Abu Dhabi National oil company, la dodicesima compagnia petrolifera al mondo.

Che Al Jaber sia anche il ministro dell'Industria degli Emirati, il loro inviato sul clima e il presidente della compagnia statale per le energie rinnovabili, per il movimento ambientalista non giustifica la scelta. Anzi la sua doppia veste può solo rafforzare le critiche nei confronti della scelta degli Emirati come sede, e cioè una economia dipendente dalla produzione di combustibili fossili e quindi catturata dai loro interessi nel dibattito su come affrontare una transizione, sulla cui necessità ormai tutti si dicono d’accordo. Al Jaber compreso.

Gli Emirati stanno per forza di cose investendo nella produzione di rinnovabili e sono stati il primo paese arabo a fissare un obiettivo futuro di emissioni zero al 2050 allineandosi all’accordo di Parigi. Ma il 30 per cento del loro Pil è basato direttamente sull'industria del petrolio e del gas e lo stesso vale per il 13 per cento delle esportazioni. Nel documento di presentazione della strategia per il 2050, accanto all’elenco di investimenti nelle rinnovabili o in tecnologia per la cattura del carbonio, si legge: «Gli Emirati sono pragmatici a proposito del presente perché anche nello scenario più rapido di transizione energetica». Il principio perseguito quindi è rendere l’industria petrolifera meno impattante a livello di produzione di emissioni. Eppure sul sito delle ambasciata emiratina negli Stati Uniti il paese spiega che: «Gli Emirati Arabi Uniti continuano a fare molto affidamento sui profitti delle esportazioni di petrolio e gas, che forniscono la grande maggioranza delle entrate del governo degli Emirati Arabi Uniti». Tradotto significa che se oggi gli Emirati «producono una media di 3,2 milioni di barili di petrolio e liquidi al giorno», la compagnia petrolifera nazionale guidata dal neo presidente della Cop28 «si aspetta di raggiungere i cinque milioni di barili di massima produzione sostenibile entro il 2030».

È chiaro che il problema è come questo approccio può influenzare le discussioni alla conferenza sul clima.

Fine dell’ipocrisia

All’ultima conferenza sul clima presieduta in Egitto, le critiche sulla presenza e l’influenza delle imprese del settore gas & oil erano già state copiose, ora tutte le ipocrisie vengono spazzate via. Non siamo nemmeno al Greenwashing, ma al Blackwashing, la Cop presunta verde si tinge di nero.

Gli attivisti ambientalisti hanno già chiesto al ministro emiratino di rinunciare all’incarico. I Fridays for Future italiani poche ore prima dell’investitura già la definivano una follia.

Per una conferenza che negli ultimi anni era stata il crocevia di incontro di capi di stato e di governo e dei movimenti ecologisti, con la speranza di un dialogo proficuo, il rischio è la condanna di perdere completamente la sua identità.

© Riproduzione riservata