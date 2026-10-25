La settimana della scienza

El Niño, il “ribelle” del Pacifico: perché lo stesso fenomeno può portare siccità e alluvioni

Luigi Bignamidivulgatore
25 ottobre 2026 • 18:20
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Il nome, “il Bambino” in spagnolo, si riferisce a Gesù bambino. Lo diedero i pescatori peruviani, che notavano ogni anno verso Natale un riscaldamento delle acque costiere. Oggi la scienza usa il termine per le versioni più intense e prolungate di questo riscaldamento, che si ripresentano in modo irregolare

Un oceano che si scalda e il tempo di mezzo mondo che cambia. Sembra un paradosso, ma è esattamente quello che succede quando arriva El Niño. Questa fase “calda” di un’oscillazione naturale del clima terrestre nasce nel Pacifico tropicale, ma i suoi effetti si fanno sentire a migliaia di chilometri di distanza: aridità e incendi in alcune regioni, piogge torrenziali e inondazioni in altre. Per capire come sia possibile, bisogna partire da come funziona il Pacifico quando El Niño non c’è. Il nome

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano