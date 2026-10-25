El Niño, il “ribelle” del Pacifico: perché lo stesso fenomeno può portare siccità e alluvioni

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Un oceano che si scalda e il tempo di mezzo mondo che cambia. Sembra un paradosso, ma è esattamente quello che succede quando arriva El Niño. Questa fase “calda” di un’oscillazione naturale del clima terrestre nasce nel Pacifico tropicale, ma i suoi effetti si fanno sentire a migliaia di chilometri di distanza: aridità e incendi in alcune regioni, piogge torrenziali e inondazioni in altre. Per capire come sia possibile, bisogna partire da come funziona il Pacifico quando El Niño non c’è. Il nome