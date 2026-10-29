Più di 5 miliardi in 9 mesi

Extraprofitti, con la crisi di Hormuz l’industria petrolifera in Italia guadagna 21 milioni al giorno

Michele Bertelli
29 ottobre 2026 • 15:37
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Secondo una nuova analisi di Greenpeace, dall’inizio delle ostilità le compagnie hanno guadagnato 36 miliardi in Unione europea grazie all’aumento dei prezzi di diesel e benzina. Ma governo e Commissione europea continuano a rimbalzarsi una eventuale tassa sugli extraprofitti

Più di 21 milioni al giorno di extraprofitti grazie alla vendita di diesel e benzina. Ecco quanto ha incassato l’industria petrolifera in Italia, favorita dai prezzi schizzati alle stelle a causa del conflitto con l’Iran, secondo una nuova analisi di Energy comment, commissionata dall’organizzazione ambientalista Greenpeace. Dall’inizio delle ostilità fanno 5,06 miliardi di euro solo nel nostro paese, e 36 in tutta l’Unione europea. «In Italia ha pesato particolarmente l’aumento del prezzo del d

Michele Bertelli
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Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.