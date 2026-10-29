Extraprofitti, con la crisi di Hormuz l’industria petrolifera in Italia guadagna 21 milioni al giorno

Secondo una nuova analisi di Greenpeace, dall’inizio delle ostilità le compagnie hanno guadagnato 36 miliardi in Unione europea grazie all’aumento dei prezzi di diesel e benzina. Ma governo e Commissione europea continuano a rimbalzarsi una eventuale tassa sugli extraprofitti

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Più di 21 milioni al giorno di extraprofitti grazie alla vendita di diesel e benzina. Ecco quanto ha incassato l’industria petrolifera in Italia, favorita dai prezzi schizzati alle stelle a causa del conflitto con l’Iran, secondo una nuova analisi di Energy comment, commissionata dall’organizzazione ambientalista Greenpeace. Dall’inizio delle ostilità fanno 5,06 miliardi di euro solo nel nostro paese, e 36 in tutta l’Unione europea. «In Italia ha pesato particolarmente l’aumento del prezzo del d