Se in Europa è ormai da generazioni che non si parla di malnutrizione, questo è anche grazie ai fertilizzanti. Dalla Rivoluzione Verde degli anni quaranta del secolo scorso, la produzione di cibo è aumentata enormemente, e con essa l’uso di fertilizzanti sintetici. Questi apportano i nutrienti ai terreni usati per coltivare la frutta e verdura che mangiamo, ma anche per le coltivazioni necessarie ad alimentare l’industria della carne. Ma a distanza di decenni, si comincia a vederne i limiti ecologici.

I fertilizzanti chimici vengono anche chiamati NPK, riferendosi ai tre componenti chimici essenziali per la crescita di una pianta, ovvero azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). Elementi comuni in natura, ma che vengono sintetizzati affinché le piante, che siano ortaggi o alberi da frutto, possano assorbirli rapidamente e crescere vigorose in poco tempo. In questo modo l’agricoltore può trarre maggiore produzione dalla sua terra, accelerando i cicli di coltura, e aumentando così il profitto. Ma con il tempo si è constatato che l’utilizzo eccessivo di fertilizzanti ha degli effetti negativi per l’ambiente che circonda le coltivazioni.

Il caso del Lago di Vico, nella Tuscia, è un caso emblematico in Italia. Con l’aumento della produzione di nocciole nel territorio circostante, che in gran parte vengono comprate dal Gruppo Ferrero attraverso le cooperative locali, l’agricoltura intensiva dei noccioleti ha portato a un eccesso di nutrienti nelle acque del lago, provocando la crescita di un’alga: la Planktrothrix rubescens.

«L’ossigeno è il vero, grande problema. Sotto i 18 metri di profondità non c’è più ossigeno» spiega Giuseppe Nascetti, professore ordinario di Ecologia dell'Università degli Studi della Tuscia. «I dati raccolti negli anni mostrano come, da quando si sono diffuse le coltivazioni di noccioli vicino al lago negli anni Novanta, il livello di eutrofizzazione è aumentato costantemente. E così sono apparse le fioriture dell’alga rossa».

Questa alga rilascia microcistine, che sono tossiche per la salute umana, ed essendo l’acqua del lago di Vico captata dai comuni limitrofi, creano una minaccia per i 14mila abitanti dei comuni di Caprarola e Ronciglione che, ancora oggi, non hanno accesso all’acqua potabile nelle loro case.

Azoto e fosforo sono gli elementi contenuti nei fertilizzanti che causano la proliferazione di alghe che durante la fioritura consumano grandi quantità di ossigeno. Un fenomeno simile a quanto accade nel Mar Menor, in Spagna, la laguna salata più grande d’Europa. L’alga consuma l’ossigeno presente nell’acqua e quindi ne rimane poco (ipossia) o nulla (anossia) per altri esseri viventi, causando fenomeni come la moria di pesci.

L’eutrofizzazione è un fenomeno diffuso nei laghi, fiumi, lagune e mari di tutta Europa. I fertilizzanti con i loro nutrienti hanno permesso di sfruttare al massimo i terreni europei, però si stanno rivelando un elemento di contaminazione sempre più pericoloso per gli equilibri ecologici, nonché per la salute umana.

I fertilizzanti sintetici sono ancora poco efficienti nel raggiungere esclusivamente frutta e verdura su cui vengono applicati: soprattutto l’azoto sintetico, che è molto solubile, di cui solo il 59 per cento viene assorbito dalla pianta. Il resto si disperde nell’ambiente, sciacquato dalla pioggia e durante l’irrigazione, raggiunge falde acquifere, fiumi, laghi e lagune, dove questi nutrienti si accumulano con il tempo. L’Ue punta a una riduzione del 30 per cento della contaminazione entro il 2030, ma l’industria dei fertilizzanti sintetici sostiene che non sia un obiettivo realistico.

Azoto e fosforo sono gli elementi contenuti nei fertilizzanti che causano la proliferazione di alghe verdi, che durante la fioritura consumano grandi quantità di ossigeno. Siamo stati in Spagna, per documentare questo fenomeno nel Mar Menor, la laguna salata più grande d’Europa, con il supporto di JournalismFund. Video: Davide Mancini Musica: Serene 20 - Lightening Traveler (free music archive)

La laguna del Mar Menor si è tinta di verde molte volte negli ultimi due decenni, causando moria di pesci e causando un forte dibattito nazionale sull’impatto dell’agricoltura intensiva. Gli ultimi dati rilevati dal Csic (Centro superiore di investigazione scientifica) mostrano un miglioramento sullo status dei nutrienti presenti nel Mar Menor rispetto al 2019, un anno particolarmente critico, ma ancora con livelli troppo alti per pensare a un recupero della laguna.

«Se i nutrienti che entrano nel Mar Menor fossero sotto una certa soglia, l’ecosistema non avrebbe problemi ad assorbirli» dice Julio Mas, biologo ed ex direttore del Centro Oceanografico di Murcia. «Così è stato per molto tempo con l’agricoltura tradizionale. Il problema nasce quando si passa a un tipo di agricoltura intensiva, che comporta un ampio uso di fertilizzanti sintetici».

L’Unione europea

I casi di eutrofizzazione del lago di Vico e del Mar Menor non sono un’eccezione nell’Unione europea. Il 53 per cento dei laghi europei registra livelli di eutrofizzazione elevati, e le principali cause antropogeniche sono l’agricoltura e gli scarichi urbani. Fin dagli anni Novanta l’Unione europea ha cercato di ridurre l’apporto di nutrienti attraverso politiche e quadri normativi.

In Europa circa il 70 per cento dei terreni agricoli registra un uso eccessivo di nutrienti. Il settore agricolo rimane quindi la prima fonte di inquinamento da nutrienti, provocato dall’uso di fertilizzanti e dal letame prodotto dagli allevamenti intensivi.

A trent’anni dall’adozione della Direttiva Europea sui Nitrati la situazione non ha visto miglioramenti sostanziali e le stazioni di controllo delle acque sotterranee europee registrano livelli di concentrazione di nutrienti stabilmente alti. La direttiva Nitrati risale al 1991 e richiede agli stati membri di sviluppare politiche per ridurre le emissioni di fosforo provenienti dalle attività agricole, e di monitorare i livelli di concentrazione nelle acque.

Il fallimento nel far rispettare la direttiva Nitrati da parte degli stati, è alla radice del proliferare delle alghe nelle acque europee, del processo di eutrofizzazione e le sue conseguenze sugli ecosistemi e la salute, essendo i nutrienti la principale causa del problema.

Un’alternativa ai fertilizzanti sintetici ci sarebbe, e limiterebbe l’eccesso di nutrienti rilasciato nell’ambiente: l’agricoltura biologica. Un obiettivo dell’European Green Deal è che il 25 per cento della produzione agricola totale sia fatto rispettando gli standard dell’agricoltura biologica entro il 2030.

«Nell’agricoltura biologica non si può usare azoto sintetico, e questo limiterebbe molto la contaminazione dell’ambiente» dice Maria Zintl dell’Organic Farming Association, associazione ombrello degli agricoltori biologici europei con sede a Bruxelles. «Siamo ancora lontani dall’obiettivo se si pensa che attualmente la media europea è dell’8,5 per cento di agricoltura biologica totale». La Germania è al 13 per cento rispetto al totale prodotto, l’Italia al 15,5 per cento, la Spagna all’11 per cento, l’Austria è quella più avanzata con il 25,3 per cento.

Per Devlin Kuyek, ricercatore dell’ong Grain, l’obiettivo del 25 per cento non è sufficientemente ambizioso: «Dobbiamo ridurre drasticamente l’emissione di gas serra. La produzione di azoto contribuisce in maniera significativa all’inquinamento globale» dice Kuyek. «Inoltre, i terreni europei sono già saturi di fertilizzanti dopo decenni di agricoltura intensiva, per questo le aziende europee si stanno concentrando di più sulla produzione in altri continenti come Africa, Asia e America Latina».

A livello mondiale l’eccedenza di azoto e fosforo dispersi nell’ambiente ha già superato i limiti di sicurezza, e l’Europa contribuisce in modo significativo a questo tipo di contaminazione. L’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) stima che il limite relativo alle perdite di azoto e fosforo nell’ambiente sia superato rispettivamente di 3,3 e 2 volte rispetto a quello che l’ambiente può tollerare.

Attraverso le recenti strategie sulla Biodiversità e Farm to Fork, due pilastri del Green Deal Europeo, la Commissione ha riconosciuto la necessità di produrre cibo in maniera più sostenibile, proponendosi di ridurre la perdita di azoto di almeno il 50 per cento e l’uso di fertilizzanti di almeno il 20 per cento entro il 2030.

L’associazione Fertilizer Europe, che raggruppa i principali produttori di fertilizzanti europei a Bruxelles, tra cui multinazionali come Yara e Basf, è stata fortemente contraria agli obiettivi di riduzione dell’uso dei fertilizzanti proposta nella nuova strategia.

In una dichiarazione del 2022 Fertilizer Europe sosteneva che «una riduzione del 20 per cento dei nutrienti porterà a una riduzione delle forniture di cibo, un aumento della dipendenza dall’estero e un aumento dei prezzi del cibo», stime basate su uno studio svolto da Wageningen University & Research.

Lo studio risulta però essere stato commissionato – e finanziato – da diversi gruppi di lobby dell’agro-industria, inclusa la stessa Fertilizer Europe. Nello stesso anno le principali aziende mondiali di fertilizzanti aumentarono i prezzi, registrando un aumento di profitti significativo, passando da una media di 14 miliardi a 49 miliardi di dollari in profitti.

Oggi anche l’associazione supporta l’obiettivo ambizioso Ue di un uso più efficiente dei nutrienti, diminuendo la quantità usata puntando sull’uso di tecnologie per agricoltura di precisione, che, secondo Fertilizer Europe, consentirebbero una minore contaminazione dell’ambiente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto di JournalismFund.

