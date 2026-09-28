La settimana della scienza

Un fotone che sfida Einstein, la “corsia preferenziale” attraverso il cosmo

Luigi Bignamidivulgatore
28 settembre 2026 • 07:00
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Il lavoro di Galanti e Roncadelli affronta uno degli enigmi più discussi dell’astrofisica delle alte energie degli ultimi anni e lo fa proponendo uno scenario che, se confermato, toccherebbe uno dei pilastri della fisica moderna

Come ha fatto un singolo fotone a percorrere oltre due miliardi di anni luce quando, secondo la fisica conosciuta, avrebbe dovuto essere distrutto molto prima di arrivare a noi? È da questa domanda, apparentemente semplice, che parte il nuovo studio firmato da Giorgio Galanti, ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), e Marco Roncadelli, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), pubblicato su Physical Review Letters. Il lavoro affronta uno degli enigmi più discussi del

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano