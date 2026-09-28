Un fotone che sfida Einstein, la “corsia preferenziale” attraverso il cosmo

Il lavoro di Galanti e Roncadelli affronta uno degli enigmi più discussi dell’astrofisica delle alte energie degli ultimi anni e lo fa proponendo uno scenario che, se confermato, toccherebbe uno dei pilastri della fisica moderna

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Come ha fatto un singolo fotone a percorrere oltre due miliardi di anni luce quando, secondo la fisica conosciuta, avrebbe dovuto essere distrutto molto prima di arrivare a noi? È da questa domanda, apparentemente semplice, che parte il nuovo studio firmato da Giorgio Galanti, ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), e Marco Roncadelli, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), pubblicato su Physical Review Letters. Il lavoro affronta uno degli enigmi più discussi del