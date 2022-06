Buongiorno, bentornate/i a un nuovo numero di Areale, che vi viene spedito dalla città di Lecce, dove sono in visita al Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici! Spero che stiate bene, nonostante tutto, c’è tanto da dire, quindi cominciamo!

Partecipazione o estinzione

«Come la vedi la transizione ecologica ora che c’è la guerra?».

Non so più contare le volte che ho fatto a qualcuno o che ho risposto a questa domanda da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e ci siamo trovati a dover pagare tutti i nostri debiti energetici e climatici in un un colpo solo. Nei primi mesi mi sembrava ragionevole immaginare che fosse tutto in bilico, come una biglia che da un crinale poteva cadere da entrambi i lati. In fondo la guerra è una lezione applicata molto chiara sulla dipendenza dai combustibili fossili, bastava leggere i segni e i dati. Invece.

Siamo nel quarto mese di conflitto e ora possiamo dire che il mondo fragile ma promettente del patto per il clima di Glasgow non esiste già più. La biglia è caduta dal lato opposto a quello della stabilità del clima. C’erano voluti trent’anni per accoppiare il discorso sull’energia a quello sull’ecologia, sono bastati tre mesi per disfare tutto.

Il rapporto da leggere per capire come siamo messi lo ha pubblicato Climate Action Tracker, gli analisti indipendenti più credibili sulle politiche energetiche e climatiche dei governi. Secondo le analisi contenute in questo studio intitolato Global Reaction to Energy Crisis Risks Zero Carbon Transition quella che abbiamo davanti agli occhi è una «corsa all’oro» delle infrastrutture del gas che pagheremo a caro prezzo. Il risultato è che rischiamo di trovarci intrappolati in un altro decennio ad alta intensità di emissioni e no, noi non ce lo possiamo permettere un altro decennio ad alta intensità di emissioni, dal momento che per avere ancora possibilità di tenere l’aumento delle temperature a 1,5°C bisogna dimezzarle entro il 2030.

Le nuove infrastrutture di rigassificazione in Germania, Italia, Grecia e Olanda aumenteranno di un quarto il gas che arriva in Europa. Il Canada programma una corsia preferenziale per nuovi progetti di esportazione di gas liquefatto. Gli Stati Uniti hanno già firmato un accordo con l’Europa per esportare più gas, stessa cosa hanno fatto Qatar, Algeria ed Egitto con Germania e Italia. In Africa i paesi che non esportano combustibili fossili – come il Senegal – ora sono incoraggiati a farlo. La produzione domestica aumenta o aumenterà negli Usa, Canada, Norvegia, Italia, Giappone.

«Se tutti questi piani si materializzassero, avremmo solo due scenari: o una marea di stranded asset, infrastrutture che all’improvviso si trovano a non avere più valore finanziario, oppure il mondo chiuso a chiave verso un riscaldamento irreversibile».

C’è un’alternativa a questo scenario, però, e passa dalla partecipazione pubblica e politica alla questione del clima. In questo scenario di panico e profitto, servono i cittadini, servono le persone, servono le piazze, serve il voto, serve democrazia, servite voi. La grande ondata di proteste del 2018 e del 2019 si è scontrata con la pandemia, ma ora è necessaria più che mai, una voce alternativa ampia e radicata nella società, preoccupata e propositiva. Le ragioni dell’ecologia stanno accumulando ritardo rispetto ai tempi di reazione dei governi – che sono stati veloci e decisi nella direzione del fossile – e deve tornare a farsi sentire. La democrazia e la partecipazione sono l’atto ecologico necessario per ritornare a progettare il futuro come sembrava stessimo facendo. I movimenti stanno lavorando, costruendo, protestando, ma non possono essere lasciati soli.

Verso Cop27

Bonn, Germania: in queste settimane si stanno tenendo i negoziati intermedi tra la Cop26 e la Cop27, sono iniziati il 6 giugno, si chiuderanno il 16. Di solito, in un mondo normale, questo tipo di appuntamenti è molto più tecnico che politico, ma da quando non abbiamo più un mondo normale?

La Bonn Climate Conference è il primo incontro multilaterale da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Dopo mesi dominati dalle ragioni dell’economia, dell’energia e della geopolitica, per dieci giorni in Germania si ascoltano quelle del clima. Con un linguaggio che potremmo definire evocativo, l’inviato per il clima Usa John Kerry ha detto a Bonn: «The world is cooked», il mondo è cotto, se non uscirà dalla dipendenza dal carbone.

Il tema centrale, però, quello più politico di Bonn, è la finanza per il clima: i fondi globali per l’adattamento e per riparare i danni della crisi climatica nel sud globale del mondo. Sono l’angolo cieco dell’occidente, che prova a essere leader, a indicare la strada e i tempi, ma senza accettare la piena responsabilità della situazione: senza responsabilità non c’è leadership. Per provare la responsabilità servono i fondi.

Da Vanuatu a New York

Vedremo come andrà, ma c’è un’altra storia che vi voglio raccontare, che è in apparenza marginale rispetto a quello che succede a Bonn, ma tocca gli stessi nervi e le stesse prospettive. Parte da Vanuatu, ottanta isole lungo migliaia di chilometri di oceano, barriere coralline, caverne sotterranee e relitti della Seconda guerra mondiale.

La capitale è Port Vila, nel 2015 fu distrutta dal ciclone Pam. Nei colori della bandiera di Vanuatu ci sono il verde per le ricchezze naturali delle isole, il rosso del sangue che la connette a tutta l’umanità, il nero dei nativi, il nastro giallo ha la forma di una Y, come la disposizione delle isole nell’arcipelago, e il triangolo nero contiene le zanne di un cinghiale, simbolo di prosperità, e due foglie dell’albero di namele. Una bella bandiera.

Questa storia parte in particolare dalla scuola di legge della University of the South Pacific di Vanuatu. Com’è studiare diritto in uno dei luoghi più climaticamente vulnerabili che esistano sulla Terra? Succede che ti vengono delle idee, che inizi a chiederti in che modo gli strumenti del diritto possano venire in tuo soccorso e compensare il fatto che sei così lontano da dove c’è il potere che potresti benissimo essere sulla Luna.

Me lo ha raccontato Solomon Yeo, che ha 26 anni, vive tra l’Oceania e New York ed è il direttore di una campagna partita da un gruppo di studenti di legge arrabbiati e spaventati dell’Università di Vanuatu e che punta dritto a uno dei palazzi di potere del mondo, quello di vetro delle Nazioni Unite a New York. Una battaglia di giustizia climatica.

Da chi possiamo essere protetti, si sono chiesti gli studenti del Pacifico? La risposta, per quello che ne potevano sapere e che avevano appreso sui manuali di diritto internazionale, era la Corte internazionale di giustizia dell’Aia, in Olanda. «Le più importanti cause climatiche degli ultimi anni riguardavano sempre i diritti umani, come il caso Urgenda in Olanda, o le decisioni di Francia e Germania», mi spiega Solomon. Però quelle erano tutte decisioni nazionali. Cosa si poteva fare su scala globale, per un piccolo gruppo di nazioni remote minacciate da decisioni sulle quali non hanno nessun potere? In un certo senso, Vanuatu sta agli Stati Uniti come un giovane sta al suo governo in Europa. Questo il ragionamento. «La Corte internazionale di giustizia ci è sembrata lo spazio per far valere i nostri diritti umani sul clima».

Così hanno ottenuto l’appoggio dei loro governi, hanno assunto uno studio legale specializzato in una materia così delicata e specifica, Blue Ocean Law, e hanno fatto partire una campagna internazionale. L’idea è creare una coalizione internazionale di paesi e organizzazioni che vadano oltre i limiti geografici del Pacifico.

I capi di governo della Caribbean Community hanno già sostenuto l’idea, così come 1.500 organizzazioni da 130 paesi. L’onda cresce. Da un punto di vista legale, per arrivare a destinazione serve un passaggio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quindi, appunto, il Palazzo di Vetro a New York. Senza un voto dell’Assemblea, la Corte internazionale di giustizia non può nemmeno iniziare a studiare il caso. Serve il voto favorevole di 96 paesi.

Alla Corte dell’Aia chiedono una advisory opinion, un parere legale su quali sono i loro diritti intergenerazionali sui cambiamenti climatici. Se accettassero il caso, sarebbe una pietra miliare del diritto internazionale e della giustizia climatica. Se la Corte nel suo parere riconoscesse i loro diritti, le Cop e tutta la diplomazia internazionale non potrebbero più ignorarli. Il passaggio all’Onu dovrebbe essere entro quest’anno. La strada è lunga e non facile, il coraggio non manca.

Per Solomon e gli altri 26 studenti e studentesse di legge del Pacifico che lavorano con lui questa è la battaglia della vita. «Per noi il riconoscimento dei nostri diritti climatici internazionali è letteralmente questione di vita o di morte. Lungo questo viaggio ho imparato la persistenza e la determinazione, ma anche che in battaglie così grandi non devi sentire tutto il peso del mondo da solo. Dobbiamo essere in tanti, così se un giorno io sono senza forze, e succede, so che c’è una sorella o un fratello che stanno combattendo anche per me. È una cosa a cui spesso penso prima di dormire, a quante persone, in modi diversi, con strategie diverse, si stanno battendo nel mondo per la stessa cosa».

E parlando di Glasgow, Bonn, Sharm El-Sheik, l’imperfetto processo multilaterale delle Cop, per Solomon «l’Unfccc è ancora la nostra unica possibilità di farcela. Io ho ancora speranza nel processo. La Convenzione Onu sul clima è un capolavoro di architettura legale, ma oggi i suoi buchi si vedono sempre di più: giustizia, finanza, equità, ambizione. È un processo fatto per essere accompagnato e sorvegliato dall’esterno, senza società civile non c’è accordo di Parigi».

Il Mondiale in Qatar e la sua promessa di sostenibilità

Con la finale di Champions League di Parigi vinta dal Real Madrid, la stagione del calcio in Europa si è conclusa, questa estate sarà solo stasi e calciomercato, non ci sono tornei internazionali, perché, come sapete, il Mondiale 2022 partirà in autunno in Qatar. Sarà forse la Coppa del mondo più controversa e problematica della storia, principalmente per lo stato dei diritti umani a Doha e per le condizioni dei lavoratori che hanno costruito gli stadi.

Anche la prospettiva ecologica del mondiale però è problematica. Gli organizzatori avevano promesso una drastica riduzione dell’impronta del torneo, fino ad avere un mondiale carbon neutral, grazie alle condizioni geografiche (il mondiale si svolge in un’area compatta, quindi non ci saranno voli interni per squadre e tifosi) e a soluzioni come l’aria condizionata degli stadi alimentata da pannelli fotovoltaici. Bello, ma non sufficiente.

Al di là di questi aspetti, la neutralità climatica, come spesso succede in questi casi, è un’ambizione solo teorica (e di marketing). È uscito un rapporto di Carbon Market Watch che serve a riportare il greenwashing calcistico qatarino alla realtà.

Nei bilanci climatici dell’evento le emissioni sono decisamente sotto-rappresentate, i dati hanno una preoccupante mancanza di trasparenza e le compensazioni non avranno l’impatto promesso. Secondo Cmw le emissioni reali della Coppa del mondo di calcio maschile 2022 saranno otto volte più alte di quelle messe nero su bianco dagli organizzatori. La mitigazione attraverso la messa a dimora di alberi non è credibile, soprattutto in un ecosistema vulnerabile e con una tale scarsità di acqua come il Qatar. Gli organizzatori per altro non si sono affidati a uno schema di certificazione esistente, ma ne hanno creato uno apposta per il torneo, minando, secondo gli osservatori, la credibilità e l’integrità dei conteggi.

