La questura di Roma ha chiesto per lui il divieto di partecipare a eventi pubblici, di uscire dalle 20 alle 7, con l’obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza. Il motivo? Aver partecipato a blocchi stradali, azioni contro i monumenti e aver fatto resistenza (che lui definisce però passiva, non violenta) a pubblico ufficiale per sensibilizzare sulla crisi climatica. Lo abbiamo seguito nel giorno dell’udienza al tribunale, per rispondere a una domanda: è davvero un soggetto pericoloso?