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Nella prima foto ravvicinata il protagonista è Didymos, un asteroide largo 780 metri con una cresta lungo l’equatore e una superficie cosparsa di massi e crateri. Accanto a lui, quasi del tutto nascosto dall’ombra, c’è Dimorphos, la sua piccola luna di 151 metri. L’immagine è stata scattata da 60 chilometri di distanza e diffusa dall’Agenzia spaziale europea il 5 novembre. Sono pochi pixel di buio, eppure è il momento che gli scienziati aspettavano da due anni. Dimorphos è infatti il primo corpo