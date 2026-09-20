La Luna nacque in sole cinque ore? Così cambia la storia dell’impatto gigante

Il principio alla base è semplice: il materiale più caldo è più debole di quello più freddo. Poiché i protopianeti rocciosi si raffreddano progressivamente dopo la loro formazione, la temperatura di Terra e Theia al momento dello scontro determina in modo sostanziale l’esito della collisione. Le simulazioni del team hanno delineato due scenari radicalmente diversi

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Come si è formata la Luna? Nonostante decenni di studi, gli scienziati non hanno ancora trovato una risposta precisa. L’ipotesi più accreditata, nota come “ipotesi dell’impatto gigante”, sostiene che circa 4,5 miliardi di anni fa un corpo delle dimensioni di Marte, chiamato Theia, si sia scontrato con la giovane Terra, proiettando in orbita una nube di detriti da cui si sarebbe poi formato il nostro satellite. L’idea è ampiamente condivisa dalla comunità scientifica, ma diversi dettagli restano