Nucleare e salute: crescono le evidenze sui rischi oncologici

Nella discussione su quella che viene considerata la componente del futuro sistema energetico continua a essere trascurata la questione sanitaria. Questa scelta impone un approccio sistemico, capace di guardare agli impatti di lungo periodo su salute e ambiente anziché limitarsi ai parametri economici e tecnologici
Mentre in Italia si torna a discutere del nucleare come componente del futuro sistema energetico, puntando sui piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors, SMR), rimangono aperte importanti questioni sulla loro fattibilità, almeno in tempi brevi. Anche la letteratura recente segnala ostacoli relativi a autorizzazioni, finanziamenti, filiere produttive, costi e maturità commerciale delle tecnologie, come evidenziato anche da Giuseppe Onufrio su Domani. Nel dibattito continua a essere trasc