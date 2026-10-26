I nuovi studi

Nucleare e salute: crescono le evidenze sui rischi oncologici

Fabrizio Bianchi
Fabrizio Bianchi
Fabrizio Bianchi
26 ottobre 2026 • 15:38
Segui Domani su Google

Nella discussione su quella che viene considerata la componente del futuro sistema energetico continua a essere trascurata la questione sanitaria. Questa scelta impone un approccio sistemico, capace di guardare agli impatti di lungo periodo su salute e ambiente anziché limitarsi ai parametri economici e tecnologici

Mentre in Italia si torna a discutere del nucleare come componente del futuro sistema energetico, puntando sui piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors, SMR), rimangono aperte importanti questioni sulla loro fattibilità, almeno in tempi brevi. Anche la letteratura recente segnala ostacoli relativi a autorizzazioni, finanziamenti, filiere produttive, costi e maturità commerciale delle tecnologie, come evidenziato anche da Giuseppe Onufrio su Domani.  Nel dibattito continua a essere trasc

Fabrizio Bianchi
Fabrizio Bianchi
Fabrizio Bianchi

Epidemiologo ambientale dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, svolge dal 1979 attività di ricerca in epidemiologia occupazionale e ambientale, neuroepidemiologia, epidemiologia genetica e riproduttiva, statistica medica e per la sanità pubblica. E' docente a corsi e master presso varie università italiane. È autore di oltre 400 lavori scientifici, altrettante comunicazioni a congressi e numerosi interventi divulgativi su libri, riviste, radio e TV.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE