Rifiuti, energia e sostenibilità: la transizione competitiva

«Solo così si può far sì che un costo di gestione per il trattamento del rifiuto diventi un'opportunità per rendere il Paese sempre più indipendente sia da un punto di vista industriale, sia energetico», spiega l'ad di Acea Ambiente Gabriele Di Cintio a Ecomondo, la fiera dedicata alla green e circular economy

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«Il contesto industriale e il contesto geopolitico sono profondamente cambiati negli ultimi mesi e quindi, parallelamente, è necessario che evolva anche il concetto di sostenibilità», ha detto Gabriele Di Cintio, amministratore delegato di Acea Ambiente, durante l’Esg Ceo Summit 2026, l’incontro in cui grandi aziende, mondo industriale ed esperti di sostenibilità hanno discusso di come conciliare le politiche ambientali con la competitività economica delle imprese. Si tratta di uno degli appunta