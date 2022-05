Lettrici e lettori, buongiorno, bentornati dentro Areale. Come avete dormito stanotte?

La crisi climatica e il sonno

Ve lo chiedo perché succede anche questo, ed è una conseguenza perfino troppo lineare: il riscaldamento globale ci priva del sonno, un minuto alla volta. Non è eco-ansia. Anzi, a volte probabilmente anche sì, ma non è questo il focus dello studio di cui vi parlo: su scala globale l’aumento delle temperature sta indebolendo la capacità dell’umanità di dormire e riposare bene, che rimane un aspetto non trascurabile dell’esperienza umana. Le temperature notturne si alzano più velocemente di quelle diurne, e riducono la nostra capacità di adattarci. (Tutto è adattamento, sarà davvero la parola del decennio, adattamento infrastrutturale, economico, fisico, mentale, spirituale, onirico).

La ricerca è stata guidata dall’Università di Copenaghen e pubblicata sulla rivista scientifica One Earth: in media gli esseri umani stanno perdendo 44 ore di sonno all’anno perché fa troppo caldo.

C’è una questione di giustizia climatica anche qui. Come si dice in questi casi: la tempesta è uguale per tutti, ma non la affrontiamo con la stessa barca, e nemmeno con lo stesso letto, e nemmeno con la stessa aria condizionata. La perdita di sonno colpisce di più le donne che gli uomini, gli over 65 il doppio che gli under 65 e i paesi più poveri il triplo di quelli ricchi.

Secondo un altro rapporto, intitolato Air Conditioning and Global Equality, ogni ora da qualche parte sul pianeta Terra si aggiungono 10mila unità di aria condizionata, quindi circa 100 milioni all’anno. Ma la proporzione tra la curva di crescita del fresco domestico e la curva del Pil mostra una correlazione che è allo stesso tempo prevedibile ed efferata. L’aria condizionata sarà una nuova grande frattura sociale in questo decennio tra nord e sud globale e tra le classi sociali. Guardate il grafico.

Tra i paesi analizzati dallo studio sull’aria condizionata c’è il Pakistan. Nelle ultime settimane, il Pakistan ha affrontato il mese di maggio più caldo della sua storia ed è attualmente una fornace. La città di Jacobabad (si chiama così perché è stata fondata da John Jacob, brigadiere della British East India Company) ha superato i 51°C. Di solito qui l’estate comincia a fine maggio e dura fino ad agosto, quest’anno è partita a marzo. Ecco, in Pakistan, nel 2050, il 38 per cento delle case del terzo più ricco della popolazione avrà l’aria condizionata e solo il 5 per cento del terzo più povero ce l’avrà. Sono le stesse proporzioni di Ghana, Sierra Leone, Nigeria, Sudafrica. Ripetiamo, eh: 51°C.

Torniamo alla ricerca sul sonno, perché è tutto collegato. Lo studio è stato fatto su scala globale, analizzando 7 milioni di notti di 47mila persone da 68 paesi. La perdita di sonno da caldo è uno dei meccanismi che attivano i peggiori effetti delle ondate di calore sulla salute umana, la notte è l’unico momento in cui il nostro corpo riesce a raffreddarsi. A proposito. In Italia le notti tropicali (sopra i 20°C) sono raddoppiate nell’ultimo trentennio a Milano, sono 27 in più all’anno a Bologna, 37 a Napoli, 22 a Roma, 19 a Torino e 38 a Venezia (sono dati del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici).

Quindi: come state dormendo?

Persone e non pozzi

(fiumi e non cargo)

Nalleli Cobo è diventata un’attivista contro i combustibili fossili quando aveva nove anni e prese per prima la parola a un’assemblea di cittadini arrabbiati.

Arrabbiati come lei, per altro.

All’epoca, lei abitava a dieci metri da un pozzo di petrolio, dentro i confini della città di Los Angeles, dove ci sono le principali estrazioni petrolifere urbane degli Stati Uniti: 580mila abitanti di L.A. vivono a meno di 600 metri da un pozzo petrolifero, principalmente nelle comunità nere e latine. È una prossimità che comporta un’ampia serie di problemi di salute.

Nalleli ha iniziato a sperimentarli da bambina, aveva l’asma, le sanguinava il naso senza motivo, aveva la palpitazioni e alla fine si è ammalata di cancro. Ha creato una campagna che si chiama People not Pozos, per chiudere le estrazioni petrolifere urbane negli Stati Uniti. Ha fatto causa al comune di Los Angeles per razzismo ambientale, ha convinto il Los Angeles City Council e la Los Angeles County Board of Supervisors a votare all’unanimità per il bando a nuove esplorazioni e la chiusura dei siti esistenti.Oggi Nalleli ha vent’anni, sta meglio, ha superato la malattia e questa settimana ha vinto il Goldman Environmental Prize, convenzionalmente considerato il premio Nobel per l’ambiente.

Nella foto: Nalelli Cobo (© Tamara Leigh)

Se cercate storie di ispirazione per attraversare ansia, pessimismo e ondate di calore, verso la fine di maggio ogni anno arrivano questi premi con dentro tutto il vigore politico che vi serve per affrontare il weekend e la settimana.

Tra i vincitori c’è Niwat Roykaew. Lo chiamano kru thi, il «maestro» in thailandese, ha 60 anni, è un insegnante in pensione, è cresciuto lungo le rive del fiume Mekong e ha combattuto contro un’entità che aveva tutto – dimensione, potere, risorse – per schiacciare un anziano professore thailandese: la fame cinese di rotte per il commercio. Nello specifico, un progetto per rendere più largo e profondo il letto del fiume e far transitare le navi cargo cinesi, nel tratto tra la Thailandia e il Laos.

Il Mekong è uno dei fiumi più martoriati al mondo, scorre per 4.350 chilometri dal Tibet fino al Mar meridionale cinese, rappresenta vita e futuro per 65 milioni di persone. Non lo trattano in generale benissimo.

Il maestro ha coinvolto e unito nella lotta i soggetti più minacciati dal progetto: i pescatori. Ha fondato una rete di trenta villaggi sulle rive del fiume, insieme hanno iniziato a farsi comunità e a combattere. Hanno creato un progetto di citizen science per identificare le 100 specie di pesci più a rischio in quel tratto di Mekong, incluse quindici che vivono solo lì. Maestro e discepoli hanno manifestato in loco e davanti all’ambasciata cinese, hanno portato parlamentari e ministri a vedere la situazione, hanno parlato con i media, hanno fatto tutto quello che si deve fare per resistere, per anni.

Nel 2020 è successa una cosa rarissima, date le proporzioni di forze, gli interessi in gioco, il contesto ad alto e ripido sviluppo: il maestro e i suoi villaggi hanno vinto. Quel tratto di Mekong si è salvato. Il progetto è stato cancellato.

Courtesy of Goldman Environmental Prize (Foto Niwat Roykaew)

Qui le storie di tutti i vincitori.

Intervallo: cosa sto leggendo

Rumore bianco di Don DeLillo. Un libro stranissimo, indecifrabile come un enigma origliato, complesso anche per gli standard della letteratura post-moderna. È la storia di un professore di studi hitleriani di una piccola università di provincia, della sua ossessione per la morte e della sua strana famiglia piena di ex mogli e di figli. È un romanzo del 1985 e c’è un passaggio che si ricollega alla storia di Nalleli Cabo e a ogni altra vicenda di razzismo ambientale.

Nella sua tranquilla città, tutta pace accademica e passeggiate contemplative e prati suburbani, arriva una nube tossica. La prima reazione del professor Gladney è la prova della preveggenza di DeLillo (una delle sue migliaia di qualità letterarie), nonché la descrizione perfetta del cammino della giustizia ambientale e climatica nell’occidente progressista.

«Non succederà assolutamente niente. Io sono un professore di college. Ne hai mai visto uno solo, in una di quelle inondazioni che si vedono alla tv, remare in barchetta nella strada di casa? Noi viviamo in una città linda e piacevole, vicino a un college dal nome pittoresco. Sono cose che in posti come Blacksmith non succedono».

Rinnovabili: ce la faremo nel 2030 o nel 2146?

Se esiste una «lobby dei rinnovabilisti», come polemicamente suggerito dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista alla Stampa, non deve essere particolarmente potente: nel 2021 il ritmo di installazione di eolico e fotovoltaico è ancora lento, pieno di ostacoli e lontano da quello che serve al percorso di decarbonizzazione dell’energia italiana.

I numeri vengono dal rapporto Comunità rinnovabili, che Legambiente compila dal 2006 e che nell’ultima edizione mette insieme i dati di un anno importante, il primo del governo Draghi, che si è insediato a febbraio del 2021. Tra i pezzi del mandato politico, affidato operativamente a Cingolani e al suo nuovo ministero, c’era accelerare con le rinnovabili, per tenere il passo delle richieste europee, del pacchetto Fit for 55 (che l’Italia sta negoziando con gli altri paesi alla commissione europea) e del Green deal. Ecco, se i prossimi anni fossero come il primo del governo Draghi, gli obiettivi europei fissati per il 2030 sarebbero comodamente raggiunti tra 124 anni, nel 2146. Diceva John Maynard Keynes che «nel lungo periodo siamo tutti morti», ma hey, almeno avremo i 70 GW promessi per il prossimo decennio.

Nel 2021 sono stati aggiunti al sistema elettrico italiano 1,35 GW, tra idroelettrico, eolico e fotovoltaico. Vuol dire che il contributo delle fonti di energia pulita alla produzione del nostro paese è cresciuto, rispetto al 2020, di appena l’1,58 per cento, arrivando a 115,7 TWh. Oggi nel nostro paese sono presenti 1,35 milioni di impianti rinnovabili, potenza complessiva di 60,8 GW. È una fotografia desolante, per ora i meccanismi ideati da Cingolani per sbloccare il collo della bottiglia di tutto il processo – burocrazia, autorizzazioni e conflitti tra poteri – non hanno cambiato la curva.

I dati sono la pagella di un anno sconfortante ma tutto sommato di passaggio, i meccanismi per accelerare pratiche e procedure sono arrivati a partire dall’estate, col Dl semplificazioni. L’anno chiave, sul quale si giocherà la capacità italiana di cambiare la propria energia nel corso di questo decennio, è quello in corso. I segnali però non invogliano all’ottimismo: non ci sono solo la guerra in Ucraina, lo shock energetico e l’improvvisa consapevolezza dell’insostenibilità politica ed economica del gas russo, ma anche l’interpretazione che ne ha dato il governo.

Cingolani e Draghi hanno dimostrato di credere alle fonti rinnovabili di energia solo in chiave residuale, per il medio e lungo termine. Il lungo tour ministeriale africano ha confermato che in Italia si continuano a risolvere i problemi geopolitici del gas con altro gas geopoliticamente problematico.

Secondo Elettricità futura, principale associazione del mondo elettrico italiano, si potrebbero sbloccare investimenti in rinnovabili per 80 miliardi di euro, che in tre anni porterebbero al sistema 60 GW di nuova potenza e permetterebbero all’Italia di fare a meno del 70 per cento del gas russo sostituendolo con energia pulita.

Il sistema energetico italiano si è però mostrato ingovernabile, quindi quelli sono i numeri di una montagna impossibile da scalare. Il concetto chiave – quello che il mondo ambientalista chiede ormai in modo compatto e che Cingolani non sembra aver intenzione di concedere – è quello di un commissario ad hoc, che vada a correggere storture e colli di bottiglia logistici e legislativi.

Nel febbraio 2021, durante i primi giorni del governo Draghi, la campagna vaccinale sembrava una montagna insormontabile come quella delle rinnovabili oggi, il problema non erano certo i no-vax ma il funzionamento del sistema, che sembrava strutturalmente incapace di arrivare a quella quota di 500mila vaccini al giorno che ci avrebbe messo in sicurezza. Lo sappiamo poi come è andata a finire: Draghi ha tirato fuori la sua carta preferita, il whatever it takes, ha nominato il commissario Figliuolo, e ha indirizzato tutti gli sforzi di quella stagione politica per condurre la nave in porto. Due mesi dopo la campagna era già spedita e funzionante, una delle migliori in Europa.

La lezione di quella storia è che ogni brusco cambio di rotta sembra impossibile, per le istituzioni italiane, fino a quando non arrivano grandi dosi di una merce rarissima: la volontà politica di farlo. Ed è esattamente quella che sta mancando oggi all’Italia. Le rinnovabili crescono così poco perché evidentemente al governo Draghi Cingolani va bene così.

Prima di salutarci: buone notizie

Va tutto male?

No, non va tutto male.

Questa è una rivoluzione con la clessidra in mano, ed è per questo che i progressi a volte vengono sottovalutati. Perché il tempo è poco. Però i progressi ci sono e non dobbiamo dimenticarlo.

Ve lo dico perché ho letto un post su Carbon switch che parte esattamente da questo presupposto: ogni tanto ricordiamoci che le cose stanno cambiando. Deve migliorare il ritmo, ma il mondo non è fermo, non è inerte. Lo potete leggere qui, però vi ho selezionato le mie tre buone notizie preferite:

Negli Stati Uniti le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 76 per cento all’inizio del 2022. Nel 2021 erano il 2,5 per cento delle auto vendute. Oggi sono il 5,2 per cento. In Europa sono addirittura il 22 delle nuove auto. In Cina sono cresciute del 130 per cento. Il mondo non può permettersi di sostituire l’intero parco auto termico con altrettante auto elettriche, dovranno cambiare i modelli di consumo e di possesso insieme a quello che c’è nel motore, ma che la quota di auto con emissioni scenda è in ogni caso una gran notizia.

Il carbone che Cop26 non ha consegnato alla storia – come aveva promesso di fare – sta comunque piano piano declinando. Le centrali sono diminuite del 13 per cento secondo Global energy monitor. Se togliamo la Cina dalla fotografia, è il quarto anno di calo consecutivo. In Europa nel 2021 sono stati tolti dalla rete 12,9 GW di carbone, con i numeri migliori in Germania, Spagna e Portogallo. A proposito, il Portogallo ha proprio completato il lavoro, non ha più elettricità da carbone. Doveva farlo nel 2030, lo ha fatto nel 2021. Certo, poi la Cina c’è nella foto, e oggi il 56 per cento della nuova potenza a carbone viene da lì. Cosa succederà al carbone cinese deciderà buona parte dell’esito di questo decennio.

Però va anche detto – terza e ultima buona notizia – che la Cina ha installato 570 GW di eolico e fotovoltaico nel 2021. Nei prossimi cinque anni programma di installarne più di Stati Uniti, Germania, India, Giappone e Spagna (cioè i top 5, Cina esclusa) messi insieme.

Insomma, forza.

Anche per questa settimana è tutto, ci sentiamo sabato prossimo, state bene e raccontatemi come dormite o quello che volete. Scrivetemi a ferdinando.cotugno@gmail.com. Per parlare con l’infaticabile redazione di Domani, invece, dovete scrivere a lettori@editorialedomani.it.

A presto!

Ferdinando Cotugno

© Riproduzione riservata