Rinnovabili: in Italia avanzano i grandi impianti, ma le tasse restano troppo alte

Il nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’energia prevede uno sviluppo straordinario delle fonti rinnovabili per affrontare la crisi energetica. In Italia l’espansione continua, ma la burocrazia la frena
Lo straordinario sviluppo delle energie rinnovabili è solo all’inizio. La crisi di Hormuz ha spinto i paesi di tutto il mondo a spingere sull’acceleratore, e nei prossimi sei anni, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) prevede che verranno installati almeno 4.800 gigawatt di nuova potenza. I numeri possono dire poco ai non addetti ai lavori, ma è 12 volte l’attuale capacità di energia nucleare globale. E si tratta del 60 per cento in più di quanto è stato aggiunto nei sei anni appena trasc