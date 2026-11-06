Ambiente

Rinnovabili: in Italia avanzano i grandi impianti, ma le tasse restano troppo alte

Michele Bertelli
06 novembre 2026 • 18:29Aggiornato, 06 novembre 2026 • 18:31
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Il nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’energia prevede uno sviluppo straordinario delle fonti rinnovabili per affrontare la crisi energetica. In Italia l’espansione continua, ma la burocrazia la frena

Lo straordinario sviluppo delle energie rinnovabili è solo all’inizio. La crisi di Hormuz ha spinto i paesi di tutto il mondo a spingere sull’acceleratore, e nei prossimi sei anni, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) prevede che verranno installati almeno 4.800 gigawatt di nuova potenza. I numeri possono dire poco ai non addetti ai lavori, ma è 12 volte l’attuale capacità di energia nucleare globale. E si tratta del 60 per cento in più di quanto è stato aggiunto nei sei anni appena trasc

Michele Bertelli
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Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.