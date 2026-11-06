Rinnovabili: in Italia avanzano i grandi impianti, ma le tasse restano troppo alte

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Lo straordinario sviluppo delle energie rinnovabili è solo all’inizio. La crisi di Hormuz ha spinto i paesi di tutto il mondo a spingere sull’acceleratore, e nei prossimi sei anni, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) prevede che verranno installati almeno 4.800 gigawatt di nuova potenza. I numeri possono dire poco ai non addetti ai lavori, ma è 12 volte l’attuale capacità di energia nucleare globale. E si tratta del 60 per cento in più di quanto è stato aggiunto nei sei anni appena trasc